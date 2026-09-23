Ολυμπιακός: Στην αποστολή για την Μπασκόνια ο Μιλουτίνοφ – Αμφίβολη η συμμετοχή του

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Στην αποστολή του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπασκόνια, την Πέμπτη (24/9, 21:30), στην πρεμιέρα της EuroLeague, συμπεριλήφθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, παρά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει.

Ο Σέρβος σέντερ ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα από τενοντίτιδα, εξαιτίας της οποίας δεν αγωνίστηκε στο Super Cup. Παρότι ταξίδεψε με την αποστολή των «ερυθρολεύκων» στην Ισπανία, η συμμετοχή του στην αναμέτρηση παραμένει αμφίβολη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να αποφασίσει την τελευταία στιγμή εάν θα συμπεριλάβει τον Μιλουτίνοφ στη 12άδα και εάν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής απέναντι στην ισπανική ομάδα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Μίλερ ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς.