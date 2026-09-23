Μητσοτάκης από Νέα Υόρκη: Είμαστε χώρα ηγέτιδα στη ναυτιλία – Προτεραιότητα και ευθύνη μας η προστασία των θαλασσών

Τον ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του, σε εκδήλωση της παγκόσμιας συμμαχίας «Ocean Eye», στο περιθώριο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη.

Στην εκδήλωση της «Ocean Eye» συμμετείχαν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Κατά την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, συνδέοντάς την τόσο με την περιβαλλοντική προστασία όσο και με τη στρατηγική σημασία της θάλασσας για την Ελλάδα.

«Οι ωκεανοί είναι ζωτικής σημασίας για τον πλανήτη μας, για την οικονομία μας φυσικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόνισε πως η προστασία των θαλασσών αποτελεί, όπως είπε, «τόσο μία ευθύνη όσο και μια στρατηγική προτεραιότητα».

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση για την προστασία των θαλάσσιων περιοχών, με τη δημιουργία νέων θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα έχει ανακοινώσει από το 2024 τη δημιουργία δύο μεγάλων θαλάσσιων εθνικών πάρκων, με στόχο την επέκταση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών της χώρας.

Τα νέα θαλάσσια πάρκα και η προστασία των ελληνικών θαλασσών

Αναφερόμενος στις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Μόλις προσφάτως έχουμε δημιουργήσει δυο νέα θαλάσσια πάρκα, ένα στο Ιόνιο Πέλαγος και ένα στο Αιγαίο».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει την προστασία των θαλάσσιων περιοχών της και να παρακολουθεί τις αλλαγές στα θαλάσσια οικοσυστήματα σε πραγματικό χρόνο.

«Ξέρουμε ότι η αποτελεσματική προστασία απαιτεί γνώση και φυσικά πρέπει να κατανοήσουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας πολύ καλύτερα, παρατηρώντας τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα», ανέφερε.

Η χρήση τεχνολογικών εργαλείων για την επιτήρηση και προστασία των θαλασσών αποτελεί ήδη μέρος του σχεδιασμού της Ελλάδας. Στις δεσμεύσεις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της «Our Ocean Conference» περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη συστήματος επιτήρησης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δορυφόρους και τεχνητή νοημοσύνη.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή συμμαχία

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή πρωτοβουλία για την παρατήρηση των ωκεανών.

«Υποστηρίζουμε τη διεθνή συμμαχία υπό την ηγεσία Καναδά και Ε.Ε.», ανέφερε, εξηγώντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης και έχει δεσμευθεί για την επικύρωσή της από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Όπως είπε, η Ελλάδα ενθαρρύνει και άλλες χώρες να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία, ώστε να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία στον τομέα της παρακολούθησης των ωκεανών.

Η πρωτοβουλία Ocean Eye έχει ως στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας παρατήρησης των θαλασσών, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων δορυφορικά δεδομένα και ψηφιακά μοντέλα για την καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών μεταβολών.

Στο επίκεντρο και η τεχνητή νοημοσύνη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και της υπολογιστικής ισχύος στην προσπάθεια βελτίωσης των εργαλείων παρατήρησης των ωκεανών.

«Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι η δική μας υπολογιστική ισχύς με βάση την τεχνητή νοημοσύνη να τεθεί στην υπηρεσία αυτής της εφαρμογής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη συνεχίζεται σήμερα με μια σειρά σημαντικών επαφών και εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη θέση έχει η μεγάλη συνάντηση με την ελληνική ομογένεια, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι 28 ομογενειακών οργανώσεων. Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει σημείο συνάντησης του πρωθυπουργού με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας της Νέας Υόρκης, οι οποίοι διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παρουσία της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κύκλος των σημερινών επαφών του πρωθυπουργού θα ολοκληρωθεί με τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Οι επαφές αυτές προστίθενται στις διεθνείς συναντήσεις και πρωτοβουλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στην αυριανή ομιλία του στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης.