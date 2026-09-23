Αίγιο: Νέα σύλληψη καταζητούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχαν ξυλοκοπήσει άνδρα και του είχαν αφαιρέσει 7.000 ευρώ

Νέα σύλληψη στο Αίγιο για την επίθεση σε άνδρα στις 14 Απριλίου 2026. Έξι άτομα κατηγορούνται ότι τον ξυλοκόπησαν, ενώ τέσσερις από αυτούς φέρονται να τον μετέφεραν με τη βία στη Φτέρη, όπου του αφαίρεσαν 7.000 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Δύο κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί το προηγούμενο διάστημα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη χθες το πρωί στο Αίγιο ένας ακόμη καταζητούμενος για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας, αρπαγής και ληστείας.
  • Οι έξι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν επιτεθεί σε άνδρα έξω από καφετέρια, τον ξυλοκόπησαν και του αφαίρεσαν 7.000 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα σε ερημική τοποθεσία.
  • Για την υπόθεση είχαν ήδη συλληφθεί δύο ακόμη κατηγορούμενοι, ενώ σε βάρος του χθεσινού συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα για τα ίδια αδικήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας ακόμη άνδρας συνελήφθη χθες το πρωί στο Αίγιο για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας, αρπαγής και ληστείας που είχε σημειωθεί στις 14 Απριλίου 2026. Οι έξι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν επιτεθεί σε άνδρα έξω από καφετέρια, ενώ στη συνέχεια τέσσερις από αυτούς τον μετέφεραν με τη βία σε ερημική τοποθεσία, όπου τον ξυλοκόπησαν και του αφαίρεσαν 7.000 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Τη σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Ο άνδρας είχε ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Αχαΐας, με παράλληλη έδρα το Αίγιο, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της 14ης Απριλίου 2026, έξω από καφετέρια στο Αίγιο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έξι άνδρες επιτέθηκαν στο θύμα, χτυπώντας το με γροθιές και κλωτσιές.

Στη συνέχεια, τέσσερις από τους κατηγορουμένους επιβίβασαν τον άνδρα με τη βία σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή της Φτέρης. Εκεί συνέχισαν να τον χτυπούν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ του αφαίρεσαν 7.000 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Μετά την επίθεση, οι δράστες εγκατέλειψαν το θύμα έξω από το Νοσοκομείο Αιγίου.

Για την υπόθεση είχαν ήδη συλληφθεί δύο από τους έξι κατηγορουμένους, ο πρώτος στις 14 Απριλίου και ο δεύτερος στις 3 Ιουνίου 2026. Ο άνδρας που συνελήφθη χθες είχε επίσης ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν από τις Αρχές.

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