Αίγιο: Νέα σύλληψη καταζητούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχαν ξυλοκοπήσει άνδρα και του είχαν αφαιρέσει 7.000 ευρώ

Ένας ακόμη άνδρας συνελήφθη χθες το πρωί στο Αίγιο για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας, αρπαγής και ληστείας που είχε σημειωθεί στις 14 Απριλίου 2026. Οι έξι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν επιτεθεί σε άνδρα έξω από καφετέρια, ενώ στη συνέχεια τέσσερις από αυτούς τον μετέφεραν με τη βία σε ερημική τοποθεσία, όπου τον ξυλοκόπησαν και του αφαίρεσαν 7.000 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Τη σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Ο άνδρας είχε ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Αχαΐας, με παράλληλη έδρα το Αίγιο, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της 14ης Απριλίου 2026, έξω από καφετέρια στο Αίγιο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έξι άνδρες επιτέθηκαν στο θύμα, χτυπώντας το με γροθιές και κλωτσιές.

Στη συνέχεια, τέσσερις από τους κατηγορουμένους επιβίβασαν τον άνδρα με τη βία σε αυτοκίνητο και τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή της Φτέρης. Εκεί συνέχισαν να τον χτυπούν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ του αφαίρεσαν 7.000 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Μετά την επίθεση, οι δράστες εγκατέλειψαν το θύμα έξω από το Νοσοκομείο Αιγίου.

Για την υπόθεση είχαν ήδη συλληφθεί δύο από τους έξι κατηγορουμένους, ο πρώτος στις 14 Απριλίου και ο δεύτερος στις 3 Ιουνίου 2026. Ο άνδρας που συνελήφθη χθες είχε επίσης ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν από τις Αρχές.