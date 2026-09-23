Δυο μαύρα πουκάμισα: Μανούσος, Σήφης και Μαρκέλλα σε μια συνάντηση που τους αλλάζει τη ζωή

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Τα συναισθήματα βγαίνουν στην επιφάνεια στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», απόψε στις 22:00 στο Mega.

Τα μυστικά αρχίζουν να τους πιέζουν όλους ασφυκτικά. Ο Μανούσος συναντά ξανά τη Μαρκέλλα και το ενδιαφέρον του για εκείνη μεγαλώνει, ενώ ο Σήφης καταλαβαίνει πως μπορεί να τη χάσει, πριν προλάβει να την πλησιάσει πραγματικά.

Παράλληλα, η Μαρκέλλα περιμένει τον Μιχάλη να τηρήσει τις υποσχέσεις του, χωρίς να γνωρίζει ότι εκείνος κρύβει μια επικίνδυνη διπλή ζωή κι ενώ η ίδια αρνείται να παραδεχτεί, ότι ενδιαφέρεται για τον Μανούσο.

Η Ελπίδα γνωρίζει τη μητέρα του Νικήτα, όμως η Σοφία δείχνει ξεκάθαρα πως δεν την αποδέχεται και δημιουργεί ανοιχτή σύγκρουση με τον γιο της. Την ίδια ώρα, μια ξαφνική άφιξη στην πόρτα της Μαρκέλλας ανατρέπει όλα τα δεδομένα.

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Πρωταγωνιστούν επίσης: Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάνης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας κ.α.

Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κόκοτα

Σενάριο: Εμμανουέλα Αλεξίου