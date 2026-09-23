Πυροβολισμοί στην Καλαμάτα: «Η ζωή σου είναι λίγη» – Το απειλητικό τηλεφώνημα πριν από το καρτέρι του 38χρονου στην πρώην σύντροφό του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Καρτέρι την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της είχε στήσει ο 38χρονος στην 25χρονη πρώην σύντροφό του, εναντίον της οποίας πυροβόλησε το πρωί της Τετάρτης, στην Καλαμάτα. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να είχε τηλεφωνήσει λίγο νωρίτερα στην 25χρονη, απειλώντας την ότι «η ζωή σου είναι λίγη».

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα. Σήμερα το πρωί, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και την απείλησε. Δέκα λεπτά αργότερα, έφθασε με το αυτοκίνητο του σε δημόσιο χώρο στάθμευσης στην περιοχή και εντόπισε την πρώην σύντροφό του τη στιγμή που πήγαινε στην εργασία της.

Τότε, έβγαλε ένα κυνηγετικό όπλο και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της, χωρίς, ευτυχώς να την τραυματίσει.

Αμέσως μετά ο δράστης επιβιβάστηκε στο όχημά του και τράπηκε σε φυγή. Στην προσπάθειά του όμως να διαφύγει, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του κοντά στο Πάρκο του ΟΣΕ, περίπου 700 μέτρα από το σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, που έκαναν έρευνες στην περιοχή, εντόπισαν το όχημά του στην Καλαμάτα και λίγο μετά τον συνέλαβαν. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, είχε προλάβει να κρύψει το κυνηγετικό όπλο σε αποθηκευτικό χώρο, σε υπόγειο πολυκατοικίας.

Εκτός από τον 38χρονο, συνελήφθη και ο 68χρονος πατέρας του, οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα, καθώς το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης ανήκε στον ίδιο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε, επίσης, ότι ο 38χρονος είχε φωτογραφίσει την 25χρονη χωρίς τη θέλησή της, χθες το απόγευμα.

Σύμφωνα με το messinialive.gr, η 25χρονη είναι φοιτήτρια στην πόλη, και εργάζεται το τελευταίο δίμηνο σε περίπτερο της περιοχής.

Σε βάρος του 38χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, περί προσωπικών δεδομένων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο ίδιος και ο πατέρας του οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα (23.9.2026) το πρωί, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 38χρονος ημεδαπός για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή, σε βάρος ημεδαπής.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, περί προσωπικών δεδομένων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την προανάκριση, σήμερα (23.9.2026) το πρωί, στην Καλαμάτα, ο 38χρονος αφού πρώτα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, την απείλησε, ενώ στη συνέχεια, τη στιγμή που η παθούσα μετέβαινε στην εργασία της ο κατηγορούμενος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο κατά αυτής και ακολούθως επιβιβάστηκε στο όχημά του και τράπηκε σε φυγή.

Κατά τη διαφυγή του, ο ανωτέρω ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, προσκρούοντας με το όχημά του σε έτερο όχημα εγκαταλείποντας το σημείο.

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και επισταμένες αναζητήσεις αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, ο 38χρονος εντοπίστηκε άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα και συνελήφθη.

Κατόπιν ερευνών που διενεργήθηκαν, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρησιμοποιηθέν κυνηγετικό όπλο, με άδεια σε ισχύ, το οποίο ανήκει σε 68χρονο ημεδαπό, ο οποίος προσήλθε αυτοβούλως και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Τέλος, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 38χρονος την 22.9.2026 το απόγευμα, είχε φωτογραφήσει την παθούσα χωρίς τη θέλησή της.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.