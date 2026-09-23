Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την μεγάλη συναυλία

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Τις βασικές οδηγίες που πρέπει να γνωρίζουν οι θεατές πριν από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, γνωστοποίησαν οι διοργανωτές, παρέχοντας πληροφορίες για τη μετακίνηση, την προσέλευση, την είσοδο στον χώρο και τα αντικείμενα που επιτρέπονται.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Καπουτζίδης παρουσιάζει τις σχετικές οδηγίες προς το κοινό, με στόχο την ομαλή προσέλευση και αποχώρηση των θεατών.

Μετρό, ώρα προσέλευσης και είσοδος στο ΟΑΚΑ

Οι διοργανωτές συνιστούν στους θεατές να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και, κυρίως, το μετρό, με σταθμό την «Ειρήνη». Τα δρομολόγια αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ προβλέπεται και παράταση του ωραρίου λειτουργίας, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή του κοινού μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας.

Οι πόρτες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 17:00, ενώ οι θεατές καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα, προκειμένου να περιοριστούν οι αναμονές κατά την είσοδο.

Το κοινό θα πρέπει να ακολουθεί τη σχετική σήμανση και να κατευθύνεται στην είσοδο που αναγράφεται στο εισιτήριό του. Το εισιτήριο μπορεί να προσκομιστεί είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω κινητού τηλεφώνου και θα σαρώνεται κατά την είσοδο.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και στη διαχείριση του QR code του εισιτηρίου. Οι διοργανωτές καλούν τους κατόχους να μην αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες στις οποίες αυτό είναι ορατό, καθώς μπορεί να αντιγραφεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο.

Τι επιτρέπεται στον χώρο

Στο ΟΑΚΑ δεν θα επιτρέπεται η είσοδος με τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος Α4. Παράλληλα, οι θεατές καλούνται να ελέγξουν εκ των προτέρων τους όρους εισόδου που συνοδεύουν το εισιτήριό τους, ώστε να γνωρίζουν ποια αντικείμενα απαγορεύεται να μεταφέρουν στον χώρο της συναυλίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργούν κυλικεία, ενώ θα υπάρχουν και επίσημα σημεία πώλησης προϊόντων (merchandise booths) που σχετίζονται με τη συναυλία της Άννας Βίσση.

Οι διοργανωτές καλούν, τέλος, το κοινό να ενημερώνεται έως το Σάββατο αποκλειστικά από τα επίσημα κανάλια της Ticketmaster και της Άννας Βίσση για οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία σχετικά με τη συναυλία.