Γερμανία: 50χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του επειδή του ζήτησε διαζύγιο – Την έσωσαν πολίτες με έναν πλάστη – ΒΙΝΤΕΟ

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Μια άγρια επίθεση με μαχαίρι που εκτυλίχθηκε σε κεντρικό αρτοποιείο στη δυτική Εσση, στη Γερμανία, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν ένας 50χρονος επιτέθηκε στη σύζυγό του, μόλις μια ημέρα μετά αφότου ο ίδιος ενημερώθηκε για το αίτημα διαζυγίου, όπως αναφέρει η Bild.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το πρωί (τοπική ώρα) στο χωριό Κίρχμπεργκ της περιοχής Χούνφελντεν, όταν ο 50χρονος εισέβαλε στο αρτοποιείο επί της οδού Βασέργκασε.

Η σύζυγός του, Λούμπα Σ., βρισκόταν ήδη εντός του καταστήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση της Δυτικής Εσσης και την Αστυνομία του Βισμπάντεν, ο άνδρας κινήθηκε ορμητικά προς το μέρος της κρατώντας ένα μαχαίρι κουζίνας και άρχισε να καταφέρνει αλλεπάλληλα βαριά πλήγματα, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα από μαχαιριές και κοψίματα τόσο εντός του καταστήματος όσο και στη συνέχεια στον δρόμο.

Παρά τα τραύματά της, η γυναίκα κατάφερε προσωρινά να ξεφύγει, με μία από τις μαχαιριές να απέχει μόλις δύο εκατοστά από την καρδιά της.

Το βίντεο και η αυτοθυσία

Οπτικό υλικό που περιήλθε στην κατοχή του ειδησεογραφικού μέσου NIUS αποτυπώνει με σαφήνεια τις δραματικές στιγμές της επίθεσης.

Στα πλάνα φαίνεται ο δράστης να επιτίθεται με το μαχαίρι κουζίνας στη σύζυγό του, ενώ εκείνη βρίσκεται πεσμένη στο έδαφος.

Παρά τις σπασμωδικές της προσπάθειες να του ξεφύγει, ο άνδρας την αρπάζει από τα μαλλιά ενώ εκείνη βρίσκεται κάτω και επιχειρεί εκ νέου να τη μαχαιρώσει.

Η τραγωδία αποφεύχθηκε αποκλειστικά χάρη στην άμεση παρέμβαση των παρευρισκόμενων.

Αρχικά, ένας άνδρας έσπευσε να τον απομακρύνει, ενώ στη συνέχεια ένας δεύτερος πολίτης επιτέθηκε στον δράστη χρησιμοποιώντας έναν πλάστη, καταφέρνοντάς του χτυπήματα ώστε να τον υποχρεώσει να αφήσει τη γυναίκα.

Sonntagvormittag ist es in Kirberg in Westhessen zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Ein 50-Jähriger mit deutschem Pass, geboren in Kasachstan, betritt eine Bäckerei und greift dort seine getrennt lebende Ehefrau mit einem Küchenmesser an. Vor der Bäckerei greift er… pic.twitter.com/VmKFJU44iD — Helena (@HelenalSophia) September 21, 2026

Στο νοσοκομείο δράστης και θύμα

Από την συμπλοκή και την αφοπλιστική παρέμβαση των πολιτών, ο 50χρονος δράστης τραυματίστηκε επίσης και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Η εισαγγελία του Λίμπουργκ αν ντερ Λαν επιβεβαίωσε το συμβάν στο NIUS, αναφέροντας πως ο ύποπτος είναι κάτοχος γερμανικής υπηκοότητας, γεννημένος στο Καζακστάν.

Λόγω της εξέλιξης των ερευνών, η εισαγγελία δεν ήταν σε θέση να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το πόσο καιρό διαμένει στη Γερμανία, πότε απέκτησε τη γερμανική υπηκοότητα, εάν υπάρχουν ενδείξεις για απόπειρα «εγκλήματος τιμής» ή εάν διαθέτει ποινικό μητρώο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της περιφέρειας Λίμπουργκ-Βάιλμπουργκ, με τον 50χρονο να αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.