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Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Ο αιφνίδιος θάνατος του διευθυντή της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών αρχών. Ο άτυχος γιατρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του το πρωί της Τετάρτης (23/9) και αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

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Θεσσαλονίκη - 424 στρατιωτικό νοσοκομείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ο αιφνίδιος θάνατος του διευθυντή της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης. Τον βρήκαν νεκρό μέσα στο γραφείο του το πρωί της Τετάρτης.
  • Η σορός του δεν φέρει εμφανή τραύματα από πυροβόλο όπλο ή μαχαίρι, γεγονός που απομακρύνει αρχικά το ενδεχόμενο εμφανούς βίαιης ενέργειας.
  • Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση και η νεκροψία-νεκροτομή. Την προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης διενεργούν οι αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ο αιφνίδιος θάνατος του διευθυντή της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, στη Θεσσαλονίκη.

Τον βρήκαν νεκρό μέσα στο γραφείο του

Ο άτυχος γιατρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9) από συνάδελφούς του, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η σορός του δεν φέρει εμφανή τραύματα από πυροβόλο όπλο ή μαχαίρι, γεγονός που απομακρύνει αρχικά το ενδεχόμενο εμφανούς βίαιης ενέργειας.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση και η νεκροψία-νεκροτομή, στην οποία θα υποβληθεί η σορός στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Την προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης διενεργούν οι αρμόδιες αρχές.

 

 

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