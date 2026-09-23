Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ο αιφνίδιος θάνατος του διευθυντή της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, στη Θεσσαλονίκη.

Τον βρήκαν νεκρό μέσα στο γραφείο του

Ο άτυχος γιατρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9) από συνάδελφούς του, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η σορός του δεν φέρει εμφανή τραύματα από πυροβόλο όπλο ή μαχαίρι, γεγονός που απομακρύνει αρχικά το ενδεχόμενο εμφανούς βίαιης ενέργειας.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση και η νεκροψία-νεκροτομή, στην οποία θα υποβληθεί η σορός στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Την προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης διενεργούν οι αρμόδιες αρχές.