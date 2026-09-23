Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ο αιφνίδιος θάνατος του διευθυντή της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, στη Θεσσαλονίκη.
Τον βρήκαν νεκρό μέσα στο γραφείο του
Ο άτυχος γιατρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9) από συνάδελφούς του, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η σορός του δεν φέρει εμφανή τραύματα από πυροβόλο όπλο ή μαχαίρι, γεγονός που απομακρύνει αρχικά το ενδεχόμενο εμφανούς βίαιης ενέργειας.
Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση και η νεκροψία-νεκροτομή, στην οποία θα υποβληθεί η σορός στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Την προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης διενεργούν οι αρμόδιες αρχές.