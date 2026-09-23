Βρετανία: «Εμμονικός» 14χρονος μαχαίρωσε 10 φορές συμμαθήτριά του επειδή τον χώρισε – Βίντεο με σκληρές εικόνες

Μια άγρια επίθεση με μαχαίρι κουζίνας μήκους 15 εκατοστών, η οποία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και προκάλεσε αποτροπιασμό στη Βρετανία, σημειώθηκε μέσα σε κατάστημα όταν ένας 14χρονος στράφηκε εναντίον της ανήλικης πρώην συντρόφου του, επειδή εκείνη αποφάσισε να βάλει τέλος στη σχέση τους.

Το χρονικό της εφιαλτικής επίθεσης

Σύμφωνα με το BBC, ο 14χρονος από το Γουίλτσιρ, ο οποίος διατηρούσε σύντομη σχέση με το θύμα πριν εκείνη αποφασίσει να δώσει τέλος στη σχέση, πραγματοποίησε την επίθεση τον περασμένο Μάρτιο σε κατάστημα της πόλης Σάιρενσεστερ, στο Γκλόστερσαϊρ.

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο ανήλικος, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, περίμενε σε έναν χώρο στάθμευσης και είδε την κοπέλα να μπαίνει στο κατάστημα στις 15 Μαρτίου.

Ενώ εκείνη βρισκόταν στο ταμείο, ο 14χρονος πλησίασε και της επιτέθηκε με το κουζινομάχαιρο, σε μια αλληλουχία κινήσεων που καταγράφηκε εξ ολοκλήρου από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV).



Ο αστυνομικός διευθυντής Ίαν Φλέτσερ, αναφερόμενος στο βίντεο της επίθεσης, δήλωσε: «Όποιος δει το υλικό θα πει ότι είναι πολύ τυχερή που δεν είχε πολύ σοβαρούς, αν όχι θανατηφόρους, τραυματισμούς».

Ο Φλέτσερ παρομοίασε την επίθεση με τη βραβευμένη τηλεοπτική δραματική σειρά «Adolescence», στην οποία ένας έφηβος μαχαιρώνει μια συμμαθήτριά του. «Υπάρχουν πάνω από 10 προσπάθειες να τη μαχαιρώσει. Η σφοδρότητα και η διάρκεια της επίθεσης δείχνουν ότι ήταν σαφώς αποφασισμένος να προκαλέσει σοβαρή βλάβη», σημείωσε.

Παράλληλα, ο αστυνομικός διευθυντής περιέγραψε ότι ο δράστης περπατούσε με «φρικιαστικά» αργό βηματισμό προς το μέρος της κοπέλας πριν την επιτεθεί, ενώ χαρακτήρισε επίσης το υλικό από το CCTV «απολύτως φρικιαστικό».

Αν και η αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό των χτυπημάτων, το βίντεο φαίνεται να δείχνει έως και 10 χτυπήματα με το μαχαίρι.

Η εμμονική συμπεριφορά και η ηρωική παρέμβαση

Όπως εξήγησε ο Φλέτσερ, αφού η κοπέλα χώρισε τον 14χρονο, εκείνος άρχισε να τη βομβαρδίζει με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέχρι που εκείνη τον μπλόκαρε.

«Πρόκειται για έναν δράστη που ήταν σαφώς εμμονικός με το θύμα μας. Υπήρξε μια σύντομη περίοδος που έβγαιναν. Αυτό σταμάτησε, εκείνη δεν ήθελε πλέον να έχει αγόρι, και αυτή η εμμονική συμπεριφορά διογκώθηκε», τόνισε.

Στη διάρκεια του επεισοδίου, ένας υπάλληλος του καταστήματος «ενήργησε με μεγάλη γενναιότητα» προκειμένου να επεμβεί, με αποτέλεσμα να δεχθεί και ο ίδιος μαχαιριά.

Ο αστυνομικός ανέφερε ότι στο βίντεο φαίνεται ο καταστηματάρχης να τρέχει προς την πόρτα του καταστήματος για να επιτρέψει στην ανήλικη να διαφύγει.

Ο υπάλληλος παραμένει σε κατάσταση σοκ, η έφηβη —που φέρει τραύματα και αμυχές— έχει υποστεί σοβαρό ψυχικό κλονισμό, συμπλήρωσε ο Φλέτσερ.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η εμμονική συμπεριφορά δεν είναι σπάνια από μόνη της, προσθέτοντας ωστόσο: «Αυτό που είναι ασυνήθιστο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πρόκειται για ένα 14χρονο παιδί που εκδήλωσε αυτή την εμμονική συμπεριφορά. Είναι το είδος των πραγμάτων που βλέπουμε σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας με ενηλίκους, αλλά δεν είναι κάτι που θα βλέπαμε συνήθως όταν πρόκειται για ανήλικους παραβάτες».

«Έχω εφιάλτες από τότε»

Σε γραπτή δήλωση που αναγνώστηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου, η 14χρονη περιέγραψε το βαρύ ψυχολογικό τραύμα που υπέστη: «Έχω εφιάλτες από τότε. Ξαναζώ το περιστατικό, αλλά σε αυτά τα όνειρα συμβαίνει σε διαφορετικά μέρη».

«Κοιμάμαι στο σκοτάδι, αλλά όταν ξυπνάω, νιώθω συνεχώς ότι υπάρχει μια παρουσία στο δωμάτιο. Δεν μπορώ να σταματήσω να το σκέφτομαι», πρόσθεσε η ίδια.

«Φοβάμαι και νιώθω νευρικότητα όπου κι αν πάω», ανέφερε επίσης στη δήλωσή της.

«Ακόμα κι αν κάποιος σηκώσει το χέρι του δίπλα μου, τρομάζω, καθώς δεν ξέρω τι πρόκειται να μου κάνει. Ξέρω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του περιστατικού, αφού δεν ήμουν έτσι πριν».

Η καταδίκη

Ενώπιον του δικαστή στο Gloucester Crown Court, ο ανήλικος παραδέχτηκε την ενοχή του για τραυματισμό με πρόθεση, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο.

Το δικαστήριο του επέβαλε τριετή περιοριστικά μέτρα (απαγόρευση προσέγγισης), καθώς και υποχρεωτική συμμετοχή σε μονοετές πρόγραμμα συμμόρφωσης και επανένταξης ανηλίκων.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Ίαν Λόρι ανέφερε ότι η επίθεση ήταν ένα «πολύ ανησυχητικό γεγονός», αλλά δήλωσε ότι δεν θεωρεί τον 14χρονο «επικίνδυνο» για την κοινωνία, επισημαίνοντας: «Είναι ακόμη νέος. Και είναι ικανός να μάθει».

Ο δικαστής εξέφρασε παράλληλα την «έκπληξή» του για το γεγονός ότι ο ανήλικος παρέμεινε τρεις μήνες υπό κράτηση, καθώς, όπως είπε, «αν και τα αδικήματα είναι σοβαρά», η προφυλάκιση αυτή ήταν «ασύμβατη» με τη συνήθη διαδικασία που ακολουθείται στις υποθέσεις ανηλίκων.