Καλαμάτα: Συνελήφθη 38χρονος για τους πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης – Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη του

Ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στην Καλαμάτα. Η σύλληψη αφορά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί στο κέντρο της πόλης.

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Καλαμάτα- πυροβολισμοι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στην Καλαμάτα.
  • Η σύλληψη σχετίζεται με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην πόλη.
  • Οι πυροβολισμοί, για τους οποίους κατηγορείται, έλαβαν χώρα στο κέντρο της Καλαμάτας.

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Ένας 38χρονος συνελήφθη για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο κέντρο της Καλαμάτας.

Καλαμάτα: Πυροβολισμοί το πρωί στο κέντρο της πόλης – Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον δράστη

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τον 38χρονο αναγνώρισε μία 25χρονη, η οποία έχει κληθεί να καταθέσει στις αστυνομικές Αρχές.

Η γυναίκα φέρεται να εργαζόταν σε περίπτερο της περιοχής και να κατευθυνόταν προς αυτό για να το ανοίξει, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο 38χρονος κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας και αναμένεται να εξεταστεί και να δώσει κατάθεση, όταν αυτό καταστεί εφικτό.

Η Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα του περιστατικού. Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ληστείας ή κλοπής.

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