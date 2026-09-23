Καλαμάτα: Συνελήφθη 38χρονος για τους πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης – Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη του

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Ένας 38χρονος συνελήφθη για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο κέντρο της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τον 38χρονο αναγνώρισε μία 25χρονη, η οποία έχει κληθεί να καταθέσει στις αστυνομικές Αρχές.

Η γυναίκα φέρεται να εργαζόταν σε περίπτερο της περιοχής και να κατευθυνόταν προς αυτό για να το ανοίξει, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο 38χρονος κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας και αναμένεται να εξεταστεί και να δώσει κατάθεση, όταν αυτό καταστεί εφικτό.

Η Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα του περιστατικού. Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ληστείας ή κλοπής.