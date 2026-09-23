ΟΑΣΑ: Πέντε νέες πρότυπες λεωφορειακές γραμμές από την 1η Οκτωβρίου – Ποιες είναι

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Σε πέντε επιπλέον λεωφορειακές γραμμές επεκτείνεται από την 1η Οκτωβρίου, το πρόγραμμα πρότυπων γραμμών του ΟΑΣΑ, με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής και την εκτέλεση συχνότερων δρομολογίων.

Η επέκταση του προγράμματος αποφασίστηκε μετά τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης. Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στις 15 πρότυπες γραμμές του ΟΑΣΑ καταγράφηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 μείωση των χρονοαποστάσεων κατά 13,6% στις ώρες αιχμής, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Με την προσθήκη των πέντε νέων γραμμών, το πρόγραμμα διευρύνεται από τις 15 στις 20 γραμμές. Οι νέες γραμμές θα ενισχυθούν με πρόσθετα οχήματα και οι χρονοαποστάσεις κατά τις ώρες αιχμής, δεν θα ξεπερνούν τα 12 λεπτά.

Οι πέντε νέες πρότυπες γραμμές

Στη δεύτερη φάση του προγράμματος εντάσσονται οι ακόλουθες γραμμές:

051: Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Ομόνοια, μέσω Ακαδημίας Πλάτωνος (κυκλική)

214: Ζωοδόχος Πηγή – Ακαδημία (κυκλική)

732: Ίλιον – Άγιος Φανούριος – Ακαδημία (κυκλική)

822: Σταθμός Αγίου Αντωνίου – Νέα Ζωή (κυκλική)

Α15: Σταθμός Λαρίσης – Δάσος

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΑ, Αντώνη Κεραστάρη, μετά την επέκταση του προγράμματος περίπου το 50% των επιβατών θα μετακινείται μέσω των πρότυπων λεωφορειακών γραμμών.

«Από την 1η Οκτωβρίου, στις ήδη λειτουργούσες 15 πρότυπες γραμμές προστίθενται άλλες πέντε με παρόμοια χαρακτηριστικά και χρονοαποστάσεις σε ώρες αιχμής που δεν θα ξεπερνούν τα 12 λεπτά», ανέφερε.

Οι 15 γραμμές της πρώτης φάσης

Οι πρότυπες γραμμές που λειτουργούν ήδη είναι:

3: Νέα Φιλαδέλφεια – Άνω Πατήσια – Νέο Ψυχικό

5: Λαμπρινή – Σύνταγμα – Τζιτζιφιές

14: Λαμπρινή – Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Γηροκομείο

040: Πειραιάς – Σύνταγμα

224: Καισαριανή – Ελευθερίου Βενιζέλου

550: Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608: Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκροταφείο Ζωγράφου

703: Πειραιάς – Άγιοι Ανάργυροι – Άγιος Ελευθέριος, μέσω Θηβών

843: Πειραιάς – Πέραμα

Α2: Ακαδημία – Βούλα, μέσω Λεωφόρου Αμφιθέας

Α5: Ακαδημία – Αγία Παρασκευή – Ανθούσα

Α7: Στουρνάρη – Κηφισιά, Πλατεία Πλατάνου

Α8: Πολυτεχνείο – Νέα Ιωνία – Μαρούσι

Α13: Ομόνοια – Κηπούπολη

Β5: Σταθμός Λαρίσης – Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Αγία Παρασκευή

Κώτσηρας: «Λιγότερος χρόνος αναμονής και συχνότερα δρομολόγια»

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε ότι η μείωση των χρόνων αναμονής σε γραμμές υψηλής επιβατικής κίνησης αποτελεί απτό αποτέλεσμα της προσπάθειας για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών.

«Λιγότερος χρόνος αναμονής και συχνότερα δρομολόγια σημαίνουν καλύτερη εξυπηρέτηση και ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Με την αύξηση των πρότυπων λεωφορειακών γραμμών από 15 σε 20 και την ενίσχυσή τους με πρόσθετα οχήματα, θέλουμε το όφελος να φτάσει σε ακόμη περισσότερους επιβάτες, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής», ανέφερε.

«Συνεχίζουμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα για την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Επενδύουμε σε ένα πιο σύγχρονο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό δίκτυο, με τον πολίτη στο επίκεντρο», πρόσθεσε.

Οι συχνότητες σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ

Με την έναρξη του χειμερινού προγράμματος, στις 11 Σεπτεμβρίου, τροποποιήθηκαν και οι συχνότητες στα μέσα σταθερής τροχιάς κατά τις ώρες αιχμής:

Η Γραμμή 1 του Ηλεκτρικού επανήλθε σε συχνότητα 6 λεπτών και 30 δευτερολέπτων.

Η Γραμμή 2 του Μετρό εκτελεί δρομολόγια ανά 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

Η Γραμμή 3 του Μετρό εκτελεί δρομολόγια ανά 4 λεπτά.

Η Γραμμή 6 του Τραμ έχει συχνότητα 7 λεπτών και 30 δευτερολέπτων, έναντι 9 λεπτών το 2025.

Η Γραμμή 7 του Τραμ έχει συχνότητα 9 λεπτών, έναντι 12 λεπτών το 2025.