Θάνατος 82χρονου για… μία ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη: Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 76χρονος και η 21χρονη

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Το κατώφλι του ανακριτή περνούν σήμερα Τετάρτη (23/9), ο 76χρονος και η 21χρονη φίλη του, μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους για το περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή το πρωί (20/9) στην Βουλιαγμένη και είχε τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου.

Σε βάρος του 76χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η 21χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Ο καβγάς για μία ξαπλώστρα

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής στην ακτή της Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 82χρονος και ο 76χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία μαζί με την 21χρονη φίλη του, διαπληκτίστηκαν με αφορμή τη χρήση μίας ξαπλώστρας.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε σε λεκτικό επίπεδο, όμως η ένταση γρήγορα κλιμακώθηκε. Οι δύο άνδρες φέρεται να ήρθαν στα χέρια, με τον αρχικό λεκτικό διαπληκτισμό να εξελίσσεται σε σωματική συμπλοκή.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή, καθώς και όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν, αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.

Υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια του επεισοδίου

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο 82χρονος υπέστη ανακοπή.

Στην ακτή βρισκόταν νοσηλεύτρια, η οποία αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και μαζί με άλλους παρευρισκόμενους έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον ηλικιωμένο.

Άμεσα ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής, σε μια προσπάθεια να επανέλθει ο 82χρονος.

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στην παραλία για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Τι ισχυρίζεται ο 76χρονος

Η πλευρά του 76χρονου ωστόσο περιγράφει μια διαφορετική πτυχή της ιστορίας. Σύμφωνα με όσα είπε στο MEGA, «(Ο 82χρονος) σηκώθηκε πάνω και βρίστηκε με την κοπέλα και την κοπάνησε, γιατί τον έβριζε και η κοπέλα. Την κοπάνησε μια στο πρόσωπο, την μάτωσε. Εμένα με χτυπάει, μου έχει στραβώσει το σαγόνι τώρα. Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο».

Την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται καταγγελίες εις βάρος του 82χρονου.

«Ο 82χρονος έχει κάνει ξανά επεισόδιο μια δυο φορές, πάλι για ξαπλώστρες, με άλλους ανθρώπους. Τον βλέπαμε. Ήταν ένας εριστικός τύπος, που συνέχεια ήθελε καβγά. Μπορούσε να πει αυτός ο άνθρωπος «σας παρακαλώ, δύο ξαπλώστρες», να έχει κάποια ευγένεια», λέει φίλος του 76χρονου.