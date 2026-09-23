LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και κέντρο – Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

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Μποτιλιάρισμα για ακόμη μία ημέρα σήμερα, Τετάρτη (23/9) σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στο καθοδικό ρεύμα, η κίνηση εκτείνεται μέχρι και τη Μεταμόρφωση.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη.

Παράλληλα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ δυσκολίες καταγράφονται και στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, με την κυκλοφορία να επιβαρύνεται σταδιακά όσο περνά η ώρα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φυλής μέχρι Κηφισίας.

Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 25΄-30΄από Κάντζα μέχρι Κηφισίας,

20΄- 30΄από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.