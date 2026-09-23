LIVE UPDATE
LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και κέντρο – Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρή 32χρονη έπειτα από πυρκαγιά σε σπίτι – Πέθανε μαζί της και το σκυλάκι της – ΦΩΤΟ

Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9/26) στη Βίτωλη Φθιώτιδας, καθώς μια 32χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από πυρκαγιά στο σπίτι της, πιθανότατα λόγω ασφυξίας από τους καπνούς. Μαζί της πέθανε και το σκυλάκι της, ενώ η Πυροσβεστική διερευνά τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φθιώτιδα- φωτιά- νεκρή
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9/26) στη Βίτωλη Φθιώτιδας, καθώς μια 32χρονη έχασε τη ζωή της μέσα στο σπίτι της έπειτα από πυρκαγιά.
  • Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και ο θάνατός της προήλθε πιθανότατα από ασφυξία εξαιτίας των πυκνών καπνών. Τραγική κατάληξη είχε και το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο υπέκυψε επίσης από τις αναθυμιάσεις.
  • Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ η σορός της 32χρονης θα εξεταστεί ιατροδικαστικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9/26) στη Βίτωλη του Δήμου Μακρακώμης, στη Φθιώτιδα καθώς μια 32χρονη έχασε τη ζωή της μέσα στο ίδιο της το σπίτι έπειτα από πυρκαγιά.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 02:00′ τα ξημερώματα σε προσθήκη – δωμάτιο κατοικίας, το οποίο και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τις φλόγες.

Σύμφωνα με το LamiaReport, υπάρχει μαρτυρία ότι η άτυχη 32χρονη είχε ετοιμάσει φαγητό νωρίτερα, ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η φωτιά ξεκίνησε από κάποιο μαγειρικό σκεύος ή από άλλη αιτία.

Φθιώτιδα- φωτιά- νεκρή

Η γυναίκα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από γείτονες χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς να φέρει εγκαύματα στο σώμα της, γεγονός που συγκλίνει στην εκτίμηση ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία εξαιτίας των πυκνών καπνών. Τραγική κατάληξη είχε και το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στον χώρο και υπέκυψε επίσης από τις αναθυμιάσεις.

Φθιώτιδα- φωτιά- νεκρή

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ η σορός της 32χρονης πρόκειται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ