«Απόβαση» από μεγάλους παίκτες του τουρισμού – Ποιοι ξενοδοχειακοί όμιλοι ενισχύουν την παρουσία τους και ποια brands κάνουν ντεμπούτο

Ποιοι ξενοδοχειακοί όμιλοι ενισχύουν την παρουσία τους, ποια brands κάνουν ντεμπούτο και πού αναπτύσσονται τα νέα projects.

Της ΕΥΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε σταθερό προορισμό για την ανάπτυξη των μεγαλύτερων ξενοδοχειακών ομίλων του κόσμου εξελίσσεται η Ελλάδα, με μια νέα γενιά projects να φέρνει στη χώρα διεθνείς «σημαίες» που μέχρι σήμερα απουσίαζαν από την εγχώρια αγορά, ενώ παράλληλα ενισχύεται περαιτέρω η παρουσία αλυσίδων που έχουν ήδη τοποθετηθεί δυναμικά στον ελληνικό τουρισμό.

Ισχυρά διεθνή brands ετοιμάζονται να κάνουν τα επόμενα χρόνια την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, ενώ όμιλοι που διαθέτουν ήδη ισχυρή παρουσία, όπως η Marriott, η Hilton, η Four Seasons, η Mandarin Oriental και η Accor, διευρύνουν το χαρτοφυλάκιό τους είτε προσθέτοντας νέους προορισμούς είτε φέρνοντας στη χώρα επιπλέον σήματα που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα τους.

Η είσοδος της Rosewood

Μία από τις σημαντικότερες νέες αφίξεις είναι εκείνη της Rosewood Hotels & Resorts, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στην Ελλάδα το 2027 με εφαλτήριο την Κρήτη και συγκεκριμένα την Ελούντα.

Το «Blue Palace» της PHAEA, επικεφαλής της οποίας είναι η Αγάπη Σμπώκου, βρίσκεται σε διαδικασία συνολικού επανασχεδιασμού και θα επαναλειτουργήσει ως «Rosewood Blue Palace». Το resort θα διαθέτει 154 δωμάτια και σουίτες, εκ των οποίων 85 με ιδιωτική πισίνα, σηματοδοτώντας την είσοδο ενός ακόμη διεθνούς luxury brand στην κρητική ξενοδοχειακή αγορά.

Τι φέρνει η Marriott

Ισχυρή κινητικότητα εμφανίζει η Marriott International, η οποία όχι μόνο διευρύνει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό της, αλλά φέρνει και δύο brands που δεν έχουν μέχρι σήμερα παρουσία στην Ελλάδα.

Τον περασμένο Απρίλιο ο αμερικανικός όμιλος ανακοίνωσε εννέα νέες συμφωνίες, συνολικής δυναμικότητας σχεδόν 1.000 δωματίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η πρώτη παρουσία της Le Méridien και της Residence Inn by Marriott στην ελληνική αγορά.

Το «Le Méridien Sissi Crete», δυναμικότητας 229 δωματίων, προγραμματίζεται να ανοίξει το 2027 στην Κρήτη, σηματοδοτώντας το ντεμπούτ

ο του συγκεκριμένου premium brand στην Ελλάδα.

Νέο για την Ελλάδα είναι και το Residence Inn by Marriott. Το «Residence Inn by Marriott Athens», δυναμικότητας 57 δωματίων, θα αποτελέσει το πρώτο ξενοδοχείο του συγκεκριμένου brand στη χώρα και θα απευθύνεται κυρίως στη ζήτηση για μεγαλύτερης διάρκειας διαμονές στο κέντρο της Αθήνας.

Στην Κρήτη, η Marriott έχει προγραμματίσει για το 2028 να λειτουργήσει και το «Milatos Marriott Resort Crete», δυναμικότητας 314 δωματίων, υπό το βασικό brand Marriott Hotels.

Στο αναπτυξιακό χαρτοφυλάκιο της αμερικανικής αλυσίδας στο νησί προστίθεται και το «Fodele Hills», η νέα πεντάστερη επένδυση της οικογένειας Γιαννικάκη στο Φόδελε Ηρακλείου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ενταχθεί στην Autograph Collection. Η εν λόγω επένδυση, ύψους 45 εκατ. ευρώ, προωθείται από τη Σ. Γιαννικάκης Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε. στη θέση «Γιαλός ή Τελωνείο», στον Ορμο Φόδελε, σε έκταση περίπου 50 στρεμμάτων και σε άμεση γειτνίαση με το «Fodele Beach & Water Park Holiday Resort».

Το νέο ξενοδοχείο θα διαθέτει 168 δωμάτια και σουίτες, συνολικής δυναμικότητας 298 κλινών, και με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα του έργου η πρεμιέρα του τοποθετείται τον Μάιο του 2027. Με την ένταξή του στην Autograph Collection, το συγκεκριμένο brand της Marriott θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στην Κρήτη, όπου ήδη λειτουργούν τα «Domes of Elounda» και «Domes Noruz Chania».

Το ντεμπούτο της Six Senses

Για το 2028 έχει προγραμματιστεί μία ακόμη σημαντική άφιξη στην ελληνική αγορά. Η Six Senses, μέλος της IHG Hotels & Resorts, θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα στο Πόρτο Χέλι.

Το «Six Senses Porto Heli» θα διαθέτει περίπου 60 δωμάτια και σουίτες, τα περισσότερα με ιδιωτικές πισίνες και βεράντες ή κήπους, καθώς και μία βίλα τριών υπνοδωματίων. Το ξενοδοχειακό σκέλος θα συμπληρώνεται από 12 branded residences πέντε έως οκτώ υπνοδωματίων, οι οποίες προορίζονται προς πώληση.

Η Six Senses έχει παράλληλα στα σχέδιά της και δεύτερο ελληνικό project. Στη Μεγαλόνησο Πεταλιών προωθείται, σε συνεργασία με την Grivalia Hospitality, το «Six Senses Megalonisos», με 75 βίλες και 20 branded residences, καθώς και beach club, χώρους εστίασης και εκτεταμένες εγκαταστάσεις ευεξίας. Το project περιλαμβάνεται σήμερα στον κατάλογο των μελλοντικών openings της Six Senses, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας.

Στην Αθήνα, το χαρτοφυλάκιο της IHG πρόκειται να ενισχυθεί και με την άφιξη της Ruby. Το «Ruby Athens», που βρίσκεται κοντά στην Ομόνοια, προγραμματίζεται να λειτουργήσει το 2027 και θα διαθέτει 114 δωμάτια και εξωτερική πισίνα. Πρόκειται για την πρώτη παρουσία της Ruby στην ελληνική αγορά, με το lifestyle brand να έχει περάσει από το 2025 στο χαρτοφυλάκιο της IHG Hotels & Resorts.

Τα επόμενα βήματα της Hilton

Σημαντική είναι και η περαιτέρω ανάπτυξη της Hilton, η οποία διευρύνει την παρουσία της στην Ελλάδα τόσο με νέα ξενοδοχεία όσο και με διαφορετικά brands του χαρτοφυλακίου της.

Στην Κέρκυρα, το «Conrad Corfu» προγραμματίζεται να ανοίξει το 2027. Το παραθαλάσσιο resort θα διαθέτει 136 δωμάτια, σουίτες και βίλες, παραλιακό μέτωπο 200 μέτρων, εσωτερικές και εξωτερικές θερμαινόμενες πισίνες, τρία εστιατόρια, δύο μπαρ και εγκαταστάσεις ευεξίας. Αναπτύσσεται μέσω συμφωνίας franchise με την οικογένεια Τρούλη και θα βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Numo Hotels & Resorts.

Στην περίπτωση του Conrad δεν πρόκειται για είσοδο νέου brand στην Ελλάδα. Το «Conrad Athens, The Ilisian» άνοιξε ήδη τον Απρίλιο του 2026, επομένως το «Conrad Corfu» αποτελεί την επέκταση της «σημαίας» σε έναν ακόμη ελληνικό προορισμό και το πρώτο luxury resort της Hilton στη χώρα.

Η Hilton επεκτείνεται παράλληλα στη Θεσσαλονίκη. Το «Hilton Thessaloniki», στο συγκρότημα της πρώην ζυθοποιίας FIX που αναπτύσσεται από την Dimand, προγραμματίζεται να λειτουργήσει το 2029. Θα διαθέτει 184 δωμάτια, εκ των οποίων 154 σε νέο κτίριο και 30 στο αποκατεστημένο διατηρητέο.

Για το 2029 έχει προγραμματιστεί και το «Waldorf Astoria Scarlet Bay» στην Πελοπόννησο. Το resort θα περιλαμβάνει 121 δωμάτια και σουίτες και 13 branded βίλες και αναπτύσσεται μέσω συμφωνίας management της Hilton με τη Royal Group Holding.

Το «Scarlet Bay» θα είναι το πρώτο ξενοδοχείο Waldorf Astoria στην Ελλάδα και όχι η πρώτη παρουσία του brand συνολικά στη χώρα. Η «σημαία» Waldorf Astoria έχει ήδη τοποθετηθεί στην ελληνική αγορά μέσω των «Waldorf Astoria Residences Athens, The Ilisian».

Η Mandarin Oriental στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Στο Ελληνικό, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ετοιμάζεται να κάνει απόβαση η Mandarin Oriental, μετά το «Mandarin Oriental, Costa Navarino», το οποίο λειτουργεί από το 2023.

Το «Mandarin Oriental, Athens» αναπτύσσεται στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού από την BELT Riviera, εταιρεία που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της TEMES με τη LAMDA Development μέσω της Ελληνικό ΜΑΕ.

Το νέο resort θα διαθέτει 123 δωμάτια και σουίτες και 17 branded residences, συμπεριλαμβανομένων παραθαλάσσιων βιλών και διαμερισμάτων, μαζί με χώρους εστίασης και αναψυχής και το Spa της Mandarin Oriental. Η έναρξη λειτουργίας του έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2027.

Τα σχέδια της Four Seasons

Την παρουσία της στην Ελλάδα διευρύνει και η Four Seasons, με επόμενο μεγάλο σταθμό το Πόρτο Χέλι. Το «Four Seasons Resort and Residences Porto Heli» αναπτύσσεται στη Χηνίτσα από τη Hinitsa Bay Holdings, η οποία ελέγχεται από την οικογένεια του Ιρλανδού επιχειρηματία Πολ Κόλσον. Η επένδυση αφορά τον μετασχηματισμό υφιστάμενου παραθαλάσσιου ακινήτου έκτασης περίπου 750 στρεμμάτων και με ακτογραμμή 3,25 χιλιομέτρων.

Το νέο resort θα περιλαμβάνει 80 δωμάτια και σουίτες, 30 bungalows και ιδιωτικές branded βίλες, μαζί με spa, χώρους εστίασης και εγκαταστάσεις αναψυχής και αθλητισμού. Πρόκειται για περαιτέρω επέκταση της Four Seasons στην Ελλάδα, η οποία διαθέτει πλέον παρουσία τόσο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα όσο και στη Μύκονο.

Η Accor σε Ρόδο και Παρνασσό

Διπλή κίνηση πραγματοποιεί και η Accor, με δύο διαφορετικά brands σε Ρόδο και Παρνασσό.

Στο Νησί των Ιπποτών, ο γαλλικός όμιλος και η Colossos S.A. αναπτύσσουν το «MGallery Rhodes», ένα νέο resort μόνο για ενηλίκους στην Καλλιθέα, το οποίο βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή και προγραμματίζεται να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες την άνοιξη του 2027. Θα διαθέτει 222 δωμάτια, σουίτες και bungalows, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται 50 ιδιωτικές πισίνες.

Στον Παρνασσό, το «Elatos Resort» περνά σε νέα εποχή μετά την αναβάθμισή του από τη Λάμψα και θα ενταχθεί στο Emblems Collection της Accor. Το άνοιγμα προγραμματίζεται για το 2027 και θα σηματοδοτήσει την πρώτη παρουσία του συγκεκριμένου luxury brand στην Ελλάδα. Το ανανεωμένο ορεινό resort θα συνδυάζει ιδιωτικά σαλέ και δωμάτια, με έμφαση στην ευεξία και στη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο χρονοδιάγραμμα του ευρύτερου οικοσυστήματος της Accor βρίσκεται και η Luura, το νέο luxury lifestyle brand της Ennismore. Στην Πάρο σχεδιάζεται το «Luura Sands» στη Νέα Χρυσή Ακτή, δυναμικότητας 45 δωματίων, με ορίζοντα λειτουργίας το 2028, ενώ στην Αθήνα προωθείται το «Luura Athens» στο Κουκάκι, δυναμικότητας 64 δωματίων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία ανοίγματος.

Το «1 Hotels» στην Ελούντα

Μία ακόμη διεθνής «σημαία» προστίθεται στον ελληνικό ξενοδοχειακό χάρτη μέσω της μεγάλης ανάπτυξης Elounda Hills της Mirum Hellas στην Κρήτη. Το «1 Hotel & Homes Elounda Hills» θα σηματοδοτήσει την είσοδο της 1 Hotels στην ελληνική αγορά και, σύμφωνα με τον σημερινό προγραμματισμό της αλυσίδας, αναμένεται να ανοίξει το 2027. Το project εντάσσεται στην ευρύτερη μεικτή ανάπτυξη Elounda Hills, η οποία συνδυάζει ξενοδοχειακές υποδομές, «επώνυμες» κατοικίες, μαρίνα, παραθαλάσσιο οικισμό, εμπορικές χρήσεις, χώρους εστίασης, αναψυχής και ευεξίας.