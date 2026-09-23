Κάθριν Εμπειρίκου: Επιστρέφει πάντα στην Άνδρο

Η Κάθριν Εμπειρίκου νοσταλγεί το καλοκαίρι και φροντίζει ώστε ο γιος της να έχει την ίδια βαθιά σχέση με το νησί που σημάδεψε τη δική της οικογενειακή ιστορία.

Της ΕΛΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Aνάμεσα στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και την Αθήνα η Κάθριν Εμπειρίκου έχει χτίσει μια ζωή με έντονη διεθνή ταυτότητα. Ωστόσο, υπάρχει ένας τόπος που λειτουργεί σταθερά ως σημείο αναφοράς: η Άνδρος. Το νησί είναι δεμένο με την ιστορία της οικογένειας Εμπειρίκου, μιας από τις ιστορικότερες ναυτιλιακές οικογένειες της Ελλάδας, που συνέβαλε καθοριστικά στη μετάβαση της ανδριώτικης ναυτιλίας από τα ιστιοφόρα στα ατμόπλοια.

Η Ελλάδα, όπως έχει πει η ίδια, είναι η «άγκυρά» της και στην Άνδρο αυτή η σχέση γίνεται πιο προσωπική. Η ιστορική οικογενειακή κατοικία αποτελεί το σημείο επαφής με τις ρίζες της, τις μνήμες και εισάγει σε έναν τρόπο ζωής που περνά από γενιά σε γενιά. Μάλιστα, η Κ. Εμπειρίκου έχει μιλήσει για τη συγκίνηση που νιώθει βλέποντας πλέον τον γιο της να κολυμπά στην ίδια θάλασσα και να μεγαλώνει μέσα στο ίδιο κυκλαδίτικο φως των παιδικών της χρόνων.

Το φετινό καλοκαίρι, μητέρα και γιος πέρασαν ξανά μεγάλο μέρος του Ιουλίου στο νησί. Και τώρα, πίσω στη Νέα Υόρκη, η Κάθριν κρατά τις τελευταίες εικόνες από την Ανδρο σαν ένα προσωπικό άλμπουμ: στιγμές μέσα και έξω από το παλαιό οικογενειακό σπίτι, αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, φως και εκείνη τη χαρακτηριστική αίσθηση του ελληνικού καλοκαιριού που δύσκολα αφήνεις πίσω.

Μεγαλωμένη στο Λονδίνο και με ρίζες που βρίσκονται στις οικογένειες Εμπειρίκου και Γουλανδρή, η Κ. Εμπειρίκου σπούδασε Νομική, Ανθρωπολογία και Παγκόσμια Ηθική, ενώ σήμερα δραστηριοποιείται στον χώρο του πολιτισμού και του κινηματογράφου. Είναι υπεύθυνη Διεθνούς Ανάπτυξης του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, μέλος του Δ.Σ. του Cycladic Art Foundation στη Νέα Υόρκη και ιδρυτικό μέλος της επιτροπής Young Patrons.