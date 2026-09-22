Μιχάλης Σαράντης για τα αδέλφια του: «Η απώλεια της μαμάς μας, επειδή ήμασταν πιο μικροί, μας ένωσε και μας έκανε μια γροθιά»

Τον Μιχάλη Σαράντη φιλοξένησαν το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου στο «Πρωίαν σε είδον», ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά. Ο γνωστός ηθοποιός, στη συνέντευξή του μίλησε για τα αδέλφια του, καθώς και για το πόσο τους ένωσε η απώλεια της μητέρας τους.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στη μητέρα του και στο ότι έλεγε πάντα στον ίδιο και στα αδέλφια του να δημιουργήσουν κάτι μαζί, ο Μιχάλης Σαράντης είπε πως: «Μας έλεγε πάντα να βρούμε έναν τρόπο, να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Γιατί κάπως μάλλον προαισθανόταν… Όπως λέγαμε και πριν για τους φίλους, και τα αδέλφια, ξέρεις, όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι παίρνουν τις ζωές τους, χάνονται».

«Με τα αδέλφια μου έχω άριστη σχέση. Εμάς η απώλεια της μαμάς μου ειδικά, γιατί ήμασταν πιο μικροί, μας ένωσε και μας έκανε μια γροθιά. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο η μαμά γενικά. Και με την απώλειά της, ακόμα μεγαλύτερο, ας πούμε.

Πάντα έλεγε να κάνουμε κάτι, προφανώς γιατί ήξερε ότι θα χαθούμε, και άνοιξε η αδελφή μου που είναι σεφ ένα μαγαζί, και επικουρικά ο καθένας έκανε ό,τι μπορούσε. Είτε βάζοντας ένα ελάχιστο ποσό, είτε βοηθώντας σε ένα βίντεο… Και είναι της αδελφής μου το μαγαζί κυρίως, αλλά το έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί αυτό», εξήγησε ο καλλιτέχνης στη συνέχεια της συνέντευξής του.