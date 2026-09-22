Σαμπάνης για Μαζωνάκη: «Είχε μία σπάνια χροιά, η οποία δεν θύμιζε κανέναν άλλον ερμηνευτή – Ήταν η πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής στη χώρα»

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Γιώργος Σαμπάνης, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο «Χαμογέλα και Πάλι!», η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στον αείμνηστο φίλο και συνεργάτη του, τον οποίο χαρακτήρισε ως την πιο «αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής στη χώρα».

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Σαμπάνης μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εμφανώς συγκινημένος είπε πως: «Προλάβαμε να κάνουμε 22 τραγούδια μαζί. Ο Γιώργος είναι ένα πλάσμα… Σαν αρτίστας, είναι ένας καθολικός αρτίστας, ο οποίος είχε όλα εκείνα τα στοιχεία, που μπορούν να φτιάξουν έναν μουσικό πλανήτη που είναι μόνο δικός του.

Είχε μία σπάνια χροιά, η οποία δεν θύμιζε κανέναν άλλον ερμηνευτή. Είχε έναν σπουδαίο τρόπο να ανταποκρίνεται στα ρυθμικά κείμενα, δικό του τρόπο να μετρά τις φράσεις. Είχε παραπάνω από 2,5 οκτάβες φωνής, παρ’ όλο που δεν του φαινόταν, γιατί μπορούσε να τραγουδήσει από πάρα πολύ χαμηλά μέχρι αρκετά ψηλά, για τους γνώστες της μουσικής».

«Διάλεξε όλο το ρεπερτόριό του μόνος του»

«Ποτέ δεν έβαλε κάποιος στο στόμα του Γιώργου ένα τραγούδι που δεν ήθελε να πει, διάλεξε όλο το ρεπερτόριό του μόνος του, γι’ αυτό και τα τραγούδια που του έγραψα, στην ουσία αν δεν υπήρχε αυτός, δεν θα γραφόντουσαν, διότι παρουσιάζουν τον ίδιο.

Τώρα θα καταλάβουν πάρα πολλοί άνθρωποι, το πόσο σημαντικός ρεπερτοριακά είναι σε μία χώρα, που δεν φταίει ο Γιώργος, που άλλαξε τρόπο διασκέδασης, ήθη και έθιμα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν η πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής στη χώρα», συνέχισε.

Επιπλέον, ο Γιώργος Σαμπάνης εξομολογήθηκε ότι: «Θα μου λείψει η φωνή του, η παρουσία του, η φιλία του και το καλλιτεχνικό κενό που μου αφήνει μέσα μου, διότι ακόμη και αν σκεφτώ την προσωπικότητά του και φτιάξω αυτόν τον κόσμο, αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να τον τραγουδήσει».