Στέλιος Ρόκκος: «Δεν με φοβίζει το τέλος, αρκεί να μην έρθει από αρρώστια»

Ο Στέλιος Ρόκκος βίωσε την απώλεια των δύο αδελφών του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε συνέντευξή του στην Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο ερμηνευτής εξομολογήθηκε τις δυσκολίες διαχείρισης του πένθους, δηλώνοντας ότι ζήτησε βοήθεια για να το αντιμετωπίσει.

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Στέλιος Ρόκκος
Φωτογραφία: Instagram/steliosrokkos
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Στέλιος Ρόκκος βίωσε την απώλεια των δύο αδελφών του, του Κώστα και του Νίκου, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Χαρακτήρισε την κατάσταση ως κάτι «μη διαχειρίσιμο γι’ αυτούς που μένουν».
  • Ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε πως «Δεν με φοβίζει το τέλος, αρκεί να μην έρθει από αρρώστια». Παραδέχτηκε επίσης ότι χρειάστηκε βοήθεια για να διαχειριστεί την απώλεια των αδελφών του.
  • «Η μητέρα μου είναι δίπλα μου και ο λόγος που δεν έφυγα από τη Λήμνο, έπειτα απ’ όλα αυτά, είναι γιατί δεν θα το αντέξει», εξήγησε.

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Ο Στέλιος Ρόκκος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, “έχασε” τους δύο αδελφούς του. Τον Ιούνιο του 2021 είχε φύγει από τη ζωή ο Κώστας Ρόκκος. Τον Δεκέμβριο του 2023, ο επιτυχημένος ερμηνευτής βίωσε την απώλεια και του δεύτερου αδελφού του, Νίκου. Σε συνέντευξη που έδωσε στην Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο αγαπημένος καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως: «Είναι μη διαχειρίσιμο γι’ αυτούς που μένουν».

Σχετικά με τον θάνατο, ο Στέλιος Ρόκκος εξήγησε πως: «Δεν με φοβίζει το τέλος, αρκεί να μην έρθει από αρρώστια». 

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την απώλεια των αδελφών του, ο ερμηνευτής ανέφερε ότι: «Δεν περιγράφεται αυτό. Αυτό είναι άδικο. Γιατί άδικο είναι να “φεύγει” ένας άνθρωπος νέος, στα καλά καθούμενα, που προσπαθεί να τα φέρει βόλτα, να μεγαλώσει τα παιδιά του, να περιμένει η οικογένειά του τόσα από αυτόν, και ξαφνικά έτσι να “φεύγει”. Είναι μη διαχειρίσιμο γι’ αυτούς που μένουν, δεν μπορείς να το διαχειριστείς, δηλαδή χρειάζεσαι βοήθεια. Έχω ζητήσει τέτοια βοήθεια».

«Η μητέρα μου είναι δίπλα μου και ο λόγος που δεν έφυγα από τη Λήμνο, έπειτα απ’ όλα αυτά, είναι γιατί δεν θα το αντέξει να φύγω και εγώ. Γιατί σκέφτηκα πολύ να φύγω από τη Λήμνο, μόλις “έφυγαν” τα αδέλφια μου», είπε στη συνέχεια.

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