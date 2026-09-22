Στο ναυπηγείο της Ανκόνα βάφτισαν τη νέα υπερσύγχρονη, ιταλικού design, 80μετρη θαλαμηγό ο Γιάννης και η Δήμητρα Κούστα. Το mega yacht πήρε το όνομα «Belita», όπως είναι και το υποκοριστικό της συζύγου του, ενώ τη σαμπάνια έριξαν οι κόρες του, Κατερίνα και Στεφανία.