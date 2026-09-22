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Στο ναυπηγείο της Ανκόνα βάφτισαν τη νέα υπερσύγχρονη, ιταλικού design, 80μετρη θαλαμηγό ο Γιάννης και η Δήμητρα Κούστα. Το mega yacht πήρε το όνομα «Belita», όπως είναι και το υποκοριστικό της συζύγου του, ενώ τη σαμπάνια έριξαν οι κόρες του, Κατερίνα και Στεφανία.

Των Ν. ΚΩΤΣΟΥ, Ε. ΛΕΒΕΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με την κομψότητα μιας ιδιωτικής γιορτής και τη θεατρικότητα μιας κινηματογραφικής πρεμιέρας, ο Γιάννης και η Δήμητρα Κούστα υποδέχθηκαν στην Ανκόνα, το νέο κεφάλαιο της ζωής τους στη θάλασσα. Στις εγκαταστάσεις της ISA Yachts, εκεί όπου η ιταλική ναυπηγική παράδοση συναντά το σύγχρονο design, το ζευγάρι βάφτισε το νέο του mega yacht μήκους 80 μέτρων, χαρίζοντάς του το γνώριμο και αγαπημένο όνομα «Belita».

Υπό τους ήχους των Coldplay, η Δ. Κούστα, στάθηκε στην πλώρη μαζί με τις δύο κόρες της, Κατερίνα και Στεφανία, για την πιο συμβολική στιγμή της τελετής. Το μπουκάλι της σαμπάνιας έσπασε πάνω στο σκάφος, σύμφωνα με τη μακραίωνη ναυτική παράδοση, συνοδεύοντας τις ευχές για καλοτυχία και ασφαλή ταξίδια.

Πίσω από την εντυπωσιακή σιλουέτα του «Belita» κρύβονται μήνες κατασκευής, κορυφαία τεχνολογία και η δημιουργική ματιά σημαντικών ονομάτων της διεθνούς αρχιτεκτονικής και του design. Με ιταλική φινέτσα, μεγάλους χώρους και την ατμόσφαιρα μιας ιδιωτικής κατοικίας πάνω στο νερό, η νέα θαλαμηγός σχεδιάστηκε για τα καλοκαίρια που το ζευγάρι αγαπά να μοιράζεται με την οικογένεια και τους στενούς του φίλους.

Ένα «παλάτι» στη θάλασσα

Η μέγιστη ταχύτητα της θαλαμηγού αγγίζει τους 18,0 κόμβους, ενώ η χωρητικότητά της είναι 2.220,0 GT και το πλάτος 12,5 μέτρα. Συνδυάζει χαλύβδινη γάστρα για μέγιστη αντοχή, ελαφριά υπερκατασκευή από αλουμίνιο και ένα πολυτελές κατάστρωμα επενδυμένο με ξύλο teak.

Σχεδιαστής είναι ο Espen Oeino, με έδρα το Μονακό, ο οποίος ειδικεύεται στον σχεδιασμό mega yacht. Ο ίδιος έχει δηλώσει σχετικά στο Boat International: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε σε αυτό το συναρπαστικό έργο. Οι ιδιοκτήτες του σκάφους είναι έμπειροι και έχουν ιδιαίτερη αισθητική, καθώς και ένα υπόβαθρο στη ναυτική αρχιτεκτονική».

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν ο E. Oeino και η σύζυγoς και συνεργάτις του, Sabrina Monteleone-Oeino, και ο φίλος και συνεργάτης της οικογένειας Γιάννης Στασινόπουλος. Peter Marino, ο οποίος επίσης επιμελήθηκε το νυχτερινό κέντρο «Αθηνών Αρένα», όπου θα εμφανίζεται από το φθινόπωρο η Βουλιαγμένη, έχει τη δική του υπογραφή. Τον εσωτερικό σχεδιασμό του yacht επιμελήθηκε ο διεθνώς καταξιωμένος αρχιτέκτονας, ο οποίος επίσης επιμελήθηκε το νυχτερινό κέντρο «όπου θα εμφανίζεται από το φθινόπωρο η Άννα Βίσση , ενώ και η εντυπωσιακή έπαυλη του ζεύγους στηέχει τη δική του υπογραφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλία, έχει φιλοξενήσει τις σημαντικότερες στιγμές του ζεύγους Κούστα. Εκεί άνθισε ο έρωτάς τους, εκεί επισημοποίησαν τη σχέση τους με έναν παραμυθένιο γάμο στο Σορέντο, ενώ το 2022 βάφτισαν τη μικρή Στεφανία στη Βενετία και το 2025, διοργάνωσαν ένα τριήμερο πάρτι για τον γιο τους, John Junior, στο Κάπρι.