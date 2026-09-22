Ρόδος: Νεκρός 54χρονος μέσα στο ξενοδοχείο του κοντά στη Λίνδο

Ένας 54χρονος άνδρας, ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας σε περιοχή κοντά στη Λίνδο της Ρόδου, εντοπίστηκε νεκρός εντός του καταλύματός του το βράδυ της Δευτέρας. Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του, για τον οποίο δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός εντοπίστηκε 54χρονος ξενοδόχος, πατέρας δύο παιδιών, εντός του συγκροτήματος που διατηρούσε κοντά στη Λίνδο της Ρόδου.
  • Συγγενικό πρόσωπο βρήκε τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Οι πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες θανάτου, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

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Νεκρός, εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο, εντοπίστηκε ένας 54χρονος άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, το βράδυ της Δευτέρας (21/9). Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του έχει σκορπίσει τη θλίψη στη Ρόδο.

Πληροφορίες της Ροδιακής, αναφέρουν ότι συγγενικό πρόσωπο βρήκε τον 54χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, που προχώρησαν στην καταγραφή του συμβάντος και στη συλλογή στοιχείων. Από τα μέχρι τώρα δεδομένα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου του 54χρονου.

Ο 54χρονος δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον ξενοδοχειακό κλάδο, διατηρώντας τη συγκεκριμένη μονάδα στην ευρύτερη περιοχή της Λίνδου.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα σε λίγες ώρες στην τοπική κοινωνία, προκαλώντας θλίψη σε συγγενείς, φίλους και ανθρώπους, που τον γνώριζαν από την επαγγελματική και κοινωνική του δραστηριότητα.

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