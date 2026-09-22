Στον αέρα το Trump TV: Η απάντηση του Λευκού Οίκου στο μποϊκοτάζ των αμερικανικών δικτύων

Το «Trump TV», μια νέα ψηφιακή υπηρεσία του Λευκού Οίκου, ξεκίνησε να μεταδίδει σε συνεχή βάση περιεχόμενο γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις δραστηριότητες της αμερικανικής κυβέρνησης. Η πλατφόρμα στοχεύει να συγκεντρώσει υλικό που δεν μεταδίδεται από τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα, εν μέσω αυξημένης έντασης και διαμάχης της κυβέρνησης με αμερικανικούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς. Η έναρξη του «Trump TV» προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο στην αντιπαράθεση μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και μέρους των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης.

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Διεθνή Νέα

Στον αέρα η Trump TV
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε λειτουργία βρίσκεται πλέον το «Trump TV», η νέα ψηφιακή υπηρεσία του Λευκού Οίκου που μεταδίδει σε συνεχή βάση περιεχόμενο γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις δραστηριότητες της αμερικανικής κυβέρνησης.
  • Στόχος είναι να συγκεντρωθεί σε ένα σημείο υλικό που δεν μεταδίδεται απαραίτητα από τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα, εν μέσω αυξημένης έντασης με τους αμερικανικούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς.
  • Τηλεοπτικά δίκτυα έχουν αντιδράσει στους περιορισμούς πρόσβασης των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, με το «Trump TV» να προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο στη διαμάχη με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

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Σε λειτουργία βρίσκεται πλέον το «Trump TV», η νέα ψηφιακή υπηρεσία του Λευκού Οίκου που μεταδίδει σε συνεχή βάση περιεχόμενο γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις δραστηριότητες της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η έναρξη της πλατφόρμας ανακοινώθηκε μέσω των επίσημων λογαριασμών του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την προεδρία των ΗΠΑ να κάνει λόγο για μια υπηρεσία που θα λειτουργεί όλο το 24ωρο και θα ανανεώνεται διαρκώς.

«Είναι ζωντανό. Το Trump TV μεταδίδει τώρα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Λευκός Οίκος, ανακοινώνοντας την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας.

Συνεχής ροή με κυβερνητικό περιεχόμενο

Το πρόγραμμα του «Trump TV» περιλαμβάνει ομιλίες, ανακοινώσεις, στιγμιότυπα από την προεδρική δραστηριότητα, καθώς και νεότερο υλικό από τη λειτουργία της κυβέρνησης.

Παράλληλα, η πλατφόρμα θα αξιοποιεί και αρχειακό υλικό από προηγούμενες σημαντικές στιγμές της προεδρίας Τραμπ, δημιουργώντας μια συνεχή ψηφιακή ροή ενημέρωσης και οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στόχος είναι να συγκεντρωθεί σε ένα σημείο υλικό που δεν μεταδίδεται απαραίτητα από τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα, δίνοντας στο κοινό άμεση πρόσβαση στις δραστηριότητες και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης.

Η νέα κόντρα με τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα

Η δημιουργία της πλατφόρμας έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και αμερικανικών ειδησεογραφικών οργανισμών.

Τηλεοπτικά δίκτυα όπως τα ABC, CBS, NBC, ακόμη και το Fox, έχουν αντιδράσει στους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην πρόσβαση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση σε ανεξάρτητη ενημέρωση για τις κυβερνητικές δραστηριότητες.

Τα συγκεκριμένα δίκτυα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής την κάλυψη του προέδρου σε ορισμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητές του.

Παράλληλα, CNN, MS NOW και Politico έχουν γνωστοποιήσει ότι προχωρούν σε δικαστικές κινήσεις κατά της κυβέρνησης Τραμπ, με αφορμή τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στην πρόσβαση των δημοσιογράφων τους στον Λευκό Οίκο.

Η έναρξη του «Trump TV» προσθέτει έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη διαμάχη μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και μέρους των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, μεταφέροντας ένα τμήμα της απευθείας επικοινωνίας του Λευκού Οίκου σε μια ψηφιακή πλατφόρμα που ελέγχει ο ίδιος.

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