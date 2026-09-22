Μακρόν: Γαλλία και ΗΠΑ συντονίζουν τις κινήσεις τους για την ενεργειακή σταθερότητα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν την ενίσχυση του συντονισμού τους για τη σταθερότητα στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, μετά τη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεργαστούν για την αποκλιμάκωση των πιέσεων, την προστασία κρίσιμων υποδομών και την επίτευξη μορατόριουμ στις επιθέσεις, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ενίσχυση του συντονισμού τους για τη σταθερότητα στις διεθνείς ενεργειακές αγορές ανακοίνωσαν Γαλλία και ΗΠΑ, μετά τη συνάντηση Μακρόν-Τραμπ στη Νέα Υόρκη.
  • Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεργαστούν για την αποκλιμάκωση των πιέσεων στις ενεργειακές αγορές, προστατεύοντας κρίσιμες υποδομές και διασφαλίζοντας την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, θα επιδιώξουν την επίτευξη μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά ενεργειακών και ουκρανικών υποδομών, καθώς και αμάχων.
  • Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ακόμη την ανάγκη προστασίας των αμάχων και έναρξης, το συντομότερο δυνατό, ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την ενίσχυση του συντονισμού τους για τη σταθερότητα στις διεθνείς ενεργειακές αγορές ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μακρόν ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεργαστούν για την αποκλιμάκωση των πιέσεων στις ενεργειακές αγορές, μέσω της προστασίας κρίσιμων υποδομών στη Μέση Ανατολή και της διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, θα επιδιώξουν την επίτευξη μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών, καθώς και κατά ουκρανικών υποδομών και αμάχων.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ακόμη την ανάγκη προστασίας των αμάχων και έναρξης, το συντομότερο δυνατό, ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

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