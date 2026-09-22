Μακρόν: Γαλλία και ΗΠΑ συντονίζουν τις κινήσεις τους για την ενεργειακή σταθερότητα

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Την ενίσχυση του συντονισμού τους για τη σταθερότητα στις διεθνείς ενεργειακές αγορές ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μακρόν ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεργαστούν για την αποκλιμάκωση των πιέσεων στις ενεργειακές αγορές, μέσω της προστασίας κρίσιμων υποδομών στη Μέση Ανατολή και της διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, θα επιδιώξουν την επίτευξη μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών, καθώς και κατά ουκρανικών υποδομών και αμάχων.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ακόμη την ανάγκη προστασίας των αμάχων και έναρξης, το συντομότερο δυνατό, ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.