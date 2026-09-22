Βρετανία: Αμυντική στήριξη στη Σαουδική Αραβία – Συμφωνία για εναέριο ανεφοδιασμό

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Η Βρετανία συμφώνησε να παράσχει για περιορισμένο χρονικό διάστημα αμυντική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία, έπειτα από σχετικό αίτημα του Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίωνση του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ.

Η συμφωνία αφορά την παροχή εναέριου ανεφοδιασμού καυσίμων σε σαουδαραβικά αεροσκάφη, στο πλαίσιο των αμυντικών επιχειρήσεων της χώρας.

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι η απόφαση αποσκοπεί στη συμβολή της Βρετανίας στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

«Η Σαουδική Αραβία έχει δεχθεί επιθέσεις και πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτές αυτές τις οδούς», δήλωσε, εξηγώντας την απόφαση του Λονδίνου.

Βρετανία και Σαουδική Αραβία διατηρούν εδώ και δεκαετίες στενούς αμυντικούς δεσμούς, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού του βασιλείου.

Παράλληλα, οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά σε θέματα άμυνας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.