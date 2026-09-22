Ιράκ: Σχέδιο για τον αφοπλισμό φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων έως τον Ιούνιο του 2027

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Σχέδιο για τον αφοπλισμό των ένοπλων οργανώσεων που συνδέονται με το Ιράν έως τον Ιούνιο του 2027 παρουσίασε ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ-Ζαΐντι, σε συνέντευξή του στους New York Times.

Σύμφωνα με τον Ιρακινό πρωθυπουργό, οι συγκεκριμένες οργανώσεις θα ενταχθούν στις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (Popular Mobilization Forces – PMF), στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει σταδιακά στην παράδοση του οπλισμού τους.

Ο αλ-Ζαΐντι ανέφερε ότι θα προηγηθεί περίοδος 90 ημερών κατά την οποία οι ένοπλες ομάδες θα απέχουν από επιθέσεις, με την παράλληλη παροχή διαβεβαιώσεων ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον τους.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αυτής, οι οργανώσεις θα αρχίσουν, σύμφωνα με το σχέδιο, να παραδίδουν τον οπλισμό τους.

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία τον Ιούνιο του 2027, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε ένοπλη ομάδα εξακολουθήσει να δρα ως πολιτοφυλακή μετά την προθεσμία θα θεωρείται παράνομη.

Στόχος ο περιορισμός της δράσης των πολιτοφυλακών

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό της ιρακινής κυβέρνησης για τον περιορισμό της αυτόνομης δράσης ένοπλων οργανώσεων στη χώρα και την ενσωμάτωσή τους στο υφιστάμενο κρατικό πλαίσιο ασφαλείας.

Ο αλ-Ζαΐντι δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του χρονοδιαγράμματος, τις διαδικασίες παράδοσης των όπλων ή τις εγγυήσεις που θα συνοδεύσουν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Με πληροφορίες από: New York Times, Al Jazeera