Σέρρες: Αγριογούρουνο βολτάριζε στο προαύλιο του Νοσοκομείου – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο εμφανίστηκε απρόσκλητο τα ξημερώματα της Δευτέρας στο προαύλιο του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, περιφερόμενο με ψυχραιμία ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και την κεντρική είσοδο. Το περιστατικό, που σημειώθηκε γύρω στη 1:30 π.μ. και αναφέρθηκε από την ΕΡΤ, προστίθεται σε μια σειρά παρόμοιων εμφανίσεων άγριων ζώων σε αστικά κέντρα της χώρας, λόγω της επέκτασης του πληθυσμού των αγριογούρουνων

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αγριογούρουνο βολτάριζε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο προαύλιο του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.
  • Το μεγαλόσωμο ζώο περιπλανήθηκε με απόλυτη ψυχραιμία ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, χωρίς να ενοχλείται από τα φώτα ή την ανθρώπινη παρουσία, και στη συνέχεια επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον.
  • Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων εμφανίσεων άγριων ζώων σε αστικά κέντρα, με την επέκταση του πληθυσμού των αγριογούρουνων να προκαλεί προβληματισμό για τη διαχείριση της συνύπαρξης.

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Απρόσκλητος ήταν ο συγκεκριμένος επισκέπτης τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Ο λόγος για ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο που εμφανίστηκε στο προαύλιο, περιφερόμενο με απόλυτη ψυχραιμία, ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και την κεντρική είσοδο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις περίπου 01:30 τα ξημερώματα. Το τετράποδο, το οποίο πιθανότατα κατέβηκε από τους γύρω λόφους αναζητώντας τροφή ή νερό, περιπλανήθηκε για λίγη ώρα στο προαύλιο του Νοσοκομείου χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από τα φώτα ή την ανθρώπινη παρουσία. Μετά από λίγη ώρα, το αγριογούρουνο πήρε τον δρόμο της επιστροφής προς το φυσικό του περιβάλλον, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το συγκεκριμένο συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων εμφανίσεων άγριων ζώων σε αστικά κέντρα και δημόσιες υποδομές σε όλη τη χώρα. Η επέκταση του πληθυσμού των αγριογούρουνων οδηγεί ολοένα και συχνότερα αυτά τα ζώα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας το ενδιαφέρον αλλά και τον προβληματισμό των τοπικών αρχών για τη διαχείριση της συνύπαρξης αυτής.

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