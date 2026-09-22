Σέρρες: Αγριογούρουνο βολτάριζε στο προαύλιο του Νοσοκομείου – ΒΙΝΤΕΟ

Απρόσκλητος ήταν ο συγκεκριμένος επισκέπτης τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Ο λόγος για ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο που εμφανίστηκε στο προαύλιο, περιφερόμενο με απόλυτη ψυχραιμία, ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και την κεντρική είσοδο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις περίπου 01:30 τα ξημερώματα. Το τετράποδο, το οποίο πιθανότατα κατέβηκε από τους γύρω λόφους αναζητώντας τροφή ή νερό, περιπλανήθηκε για λίγη ώρα στο προαύλιο του Νοσοκομείου χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από τα φώτα ή την ανθρώπινη παρουσία. Μετά από λίγη ώρα, το αγριογούρουνο πήρε τον δρόμο της επιστροφής προς το φυσικό του περιβάλλον, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το συγκεκριμένο συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων εμφανίσεων άγριων ζώων σε αστικά κέντρα και δημόσιες υποδομές σε όλη τη χώρα. Η επέκταση του πληθυσμού των αγριογούρουνων οδηγεί ολοένα και συχνότερα αυτά τα ζώα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας το ενδιαφέρον αλλά και τον προβληματισμό των τοπικών αρχών για τη διαχείριση της συνύπαρξης αυτής.