WSJ: Σχέδιο Τραμπ για ταμείο ύψους 10 δισ. δολαρίων στη Μέση Ανατολή – Στόχος η απεξάρτηση από το Ορμούζ

Ταμείο ύψους έως και 10 δισ. δολαρίων για την αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή και τη μείωση της εξάρτησης από τα Στενά του Ορμούζ φέρεται να προωθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
Όπως μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους και αξιωματούχους χωρών της Μέσης Ανατολής, η Ουάσινγκτον έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία του Ταμείου, το οποίο θα χρηματοδοτήσει έργα αποκατάστασης ενεργειακών υποδομών που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.
Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει τη χρηματοδοτική συμμετοχή οκτώ περιφερειακών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο το συνολικό ύψος του επενδυτικού ταμείου να ανέλθει στα 10 δισ. δολάρια.
Exclusive: The Trump administration has proposed investing $5 billion in a new fund that would help Middle East countries rebuild energy infrastructure battered in the Iran war https://t.co/rZP1yba7R2
— The Wall Street Journal (@WSJ) September 21, 2026
Το προτεινόμενο Ταμείο, με την ονομασία PACT (Partnership for Allied Trust and Construction), αποσκοπεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας των χωρών της περιοχής.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαφοροποίηση των ενεργειακών οδών και στη μείωση της εξάρτησης από τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Οι οκτώ χώρες που συμμετέχουν στο σχέδιο
Στο σχέδιο προβλέπεται να συμμετάσχουν, μέσω συνεισφορών, οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής που αποτελούν εταίρους των ΗΠΑ: