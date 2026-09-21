WSJ: Σχέδιο Τραμπ για ταμείο ύψους 10 δισ. δολαρίων στη Μέση Ανατολή – Στόχος η απεξάρτηση από το Ορμούζ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ταμείο ύψους έως και 10 δισ. δολαρίων για την αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή και τη μείωση της εξάρτησης από τα Στενά του Ορμούζ φέρεται να προωθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους και αξιωματούχους χωρών της Μέσης Ανατολής, η Ουάσινγκτον έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία του Ταμείου, το οποίο θα χρηματοδοτήσει έργα αποκατάστασης ενεργειακών υποδομών που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει τη χρηματοδοτική συμμετοχή οκτώ περιφερειακών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο το συνολικό ύψος του επενδυτικού ταμείου να ανέλθει στα 10 δισ. δολάρια.

Το προτεινόμενο Ταμείο, με την ονομασία PACT (Partnership for Allied Trust and Construction), αποσκοπεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας των χωρών της περιοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαφοροποίηση των ενεργειακών οδών και στη μείωση της εξάρτησης από τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι οκτώ χώρες που συμμετέχουν στο σχέδιο

Στο σχέδιο προβλέπεται να συμμετάσχουν, μέσω συνεισφορών, οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής που αποτελούν εταίρους των ΗΠΑ: