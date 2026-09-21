WSJ: Σχέδιο Τραμπ για ταμείο ύψους 10 δισ. δολαρίων στη Μέση Ανατολή – Στόχος η απεξάρτηση από το Ορμούζ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να προωθεί τη δημιουργία ταμείου ύψους έως και 10 δισ. δολαρίων, με στόχο την αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή και τη μείωση της εξάρτησης από τα Στενά του Ορμούζ. Το προτεινόμενο Ταμείο, με την ονομασία PACT, θα χρηματοδοτήσει έργα αποκατάστασης και ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας, με τη συμμετοχή οκτώ περιφερειακών εταίρων των ΗΠΑ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να προωθεί σχέδιο για ταμείο έως 10 δισ. δολαρίων στη Μέση Ανατολή, με στόχο την αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών και τη μείωση της εξάρτησης από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
  • Η Ουάσινγκτον έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισ. δολαρίων για το Ταμείο, με την ονομασία PACT, το οποίο θα χρηματοδοτήσει έργα αποκατάστασης και θα ενισχύσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα των χωρών της περιοχής.
  • Στο σχέδιο προβλέπεται να συμμετάσχουν, μέσω συνεισφορών, οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής που αποτελούν εταίρους των ΗΠΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφοροποίηση των ενεργειακών οδών.

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Ταμείο ύψους έως και 10 δισ. δολαρίων για την αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή και τη μείωση της εξάρτησης από τα Στενά του Ορμούζ φέρεται να προωθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους και αξιωματούχους χωρών της Μέσης Ανατολής, η Ουάσινγκτον έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία του Ταμείου, το οποίο θα χρηματοδοτήσει έργα αποκατάστασης ενεργειακών υποδομών που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει τη χρηματοδοτική συμμετοχή οκτώ περιφερειακών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο το συνολικό ύψος του επενδυτικού ταμείου να ανέλθει στα 10 δισ. δολάρια.

Το προτεινόμενο Ταμείο, με την ονομασία PACT (Partnership for Allied Trust and Construction), αποσκοπεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας των χωρών της περιοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαφοροποίηση των ενεργειακών οδών και στη μείωση της εξάρτησης από τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι οκτώ χώρες που συμμετέχουν στο σχέδιο

Στο σχέδιο προβλέπεται να συμμετάσχουν, μέσω συνεισφορών, οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής που αποτελούν εταίρους των ΗΠΑ:

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