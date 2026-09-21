Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Στο 32% η δημοτικότητα του Τραμπ – Νέο χαμηλό στην πολιτική του πορεία

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Στο 32%, το χαμηλότερο επίπεδο της πολιτικής του πορείας, υποχώρησε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η πτώση καταγράφεται καθώς εντείνονται οι ανησυχίες των Αμερικανών για το κόστος διαβίωσης, ενώ παράλληλα αυξάνεται η δυσαρέσκεια για την αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν.

Η τετραήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε την Κυριακή (20/9), καταγράφει σημαντική υποχώρηση της αποδοχής του Τραμπ και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Το 73% των Ρεπουμπλικάνων δηλώνει ότι εγκρίνει την απόδοση του προέδρου, έναντι 82% στην προηγούμενη μέτρηση.

Σε επίπεδο συνολικού πληθυσμού, η δημοτικότητα του Τραμπ υποχώρησε από το 35% που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Ισχυρή δυσαρέσκεια για το κόστος διαβίωσης

Ιδιαίτερα χαμηλή είναι η αξιολόγηση των χειρισμών της κυβέρνησης στο ζήτημα του κόστους διαβίωσης. Μόλις το 17% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι εγκρίνει την πολιτική του Τραμπ στο συγκεκριμένο θέμα.

Το κόστος διαβίωσης αναδεικνύεται, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναμένεται να επηρεάσουν την ψήφο των Αμερικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι επιχειρούν να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο.

Η δυσαρέσκεια εμφανίζεται πλέον και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων. Για πρώτη φορά, όσοι αποδοκιμάζουν τους χειρισμούς του Τραμπ στο κόστος διαβίωσης είναι περισσότεροι από εκείνους που τους εγκρίνουν: 51% έναντι 44%.

Η οικονομία στο επίκεντρο της πολιτικής πίεσης

Η υποχώρηση της δημοτικότητας του προέδρου σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες πιέσεις για την πορεία των τιμών και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, έχοντας θέσει ως βασικές προτεραιότητες τη συγκράτηση του πληθωρισμού και τον τερματισμό πολεμικών συγκρούσεων. Τις πρώτες ώρες μετά την ορκωμοσία του, η δημοτικότητά του ανερχόταν στο 47%.

Πιέσεις από την κρίση στο Ιράν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δυσαρέσκεια ενισχύεται παράλληλα με τις επιπτώσεις που αποδίδονται στην αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν. Η άνοδος των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ έχει επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα του κόστους ενέργειας και των επιπτώσεών του στα αμερικανικά νοικοκυριά.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετη πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο, καθώς το κόστος ζωής αποτελεί πλέον κεντρικό ζήτημα στην αξιολόγηση της κυβέρνησης από τους ψηφοφόρους.

Η έρευνα των Reuters/Ipsos πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε δείγμα 1.277 ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος υπολογίζεται σε ±3 ποσοστιαίες μονάδες.