Κλειστό το Φαράγγι Σαμαριάς την Τρίτη λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας

Το Φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, και από τις δύο εισόδους του, εξαιτίας επερχόμενης κακοκαιρίας. Η απόφαση ελήφθη από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, βάσει επικαιροποιημένου δελτίου της ΕΜΥ που προβλέπει ισχυρές βροχοπτώσεις άνω των εγκεκριμένων ορίων λειτουργίας από την Αντιπεριφέρεια Χανίων

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Φαράγγι της Σαμαριάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κλειστό θα είναι αύριο Τρίτη το Φαράγγι της Σαμαριάς για τους επισκέπτες και από τις δυο εισόδους του, εξαιτίας της επερχόμενης κακοκαιρίας.
  • Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για αύριο Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες στην περιοχή του φαραγγιού.
  • Οι προβλεπόμενες τιμές βροχόπτωσης είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του φαραγγιού, όπως ορίζονται από την Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κλειστό θα είναι αύριο Τρίτη το Φαράγγι της Σαμαριάς για τους επισκέπτες και από τις δυο εισόδους του, εξαιτίας της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για το Φαράγγι της Σαμαριάς, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλόσκαλου έως 10,5 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 8 mm.

Λόγω ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, αποφασίστηκε ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 και από τις δυο εισόδους του.

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