Γερμανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία μετά το ιστορικό εκλογικό πλήγμα

Την παραίτησή του από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία υπέβαλε ο Ντάνιελ Πίτερς, στον απόηχο του ιστορικά χαμηλού εκλογικού αποτελέσματος του κόμματος στις εκλογές του κρατιδίου.
Το CDU συγκέντρωσε μόλις 4,9% των ψήφων και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την είσοδό του στο κρατιδιακό κοινοβούλιο, καταγράφοντας το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία του σε εκλογική αναμέτρηση σε ομοσπονδιακό, κρατιδιακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα «καταστροφή».
Ο Πίτερς δεν κατάφερε να ανακόψει την υποχώρηση των ποσοστών του CDU, σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου η πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώθηκε τελικά μεταξύ της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) της πρωθυπουργού του κρατιδίου, Μανουέλα Σβέζιγκ.
Η AfD αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%, έναντι 35,5% του SPD, καταγράφοντας τη δεύτερη νίκη της σε επίπεδο κρατιδίου, μετά την επικράτησή της στη γειτονική Σαξονία-Άνχαλτ.
Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern zieht Konsequenzen nach der Wahlniederlage: Landesvorsitzender Daniel Peters tritt zurück. Philipp Amthor übernimmt kommissarisch. https://t.co/34XRl3rXN5
— DER SPIEGEL (@derspiegel) September 21, 2026
«Αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη»
Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Ντάνιελ Πίτερς δήλωσε ότι αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για την επίδοση του κόμματος και ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ηγεσία.
«Είμαι βέβαιος πως το CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο μέλλον, παρότι δεν θα εκπροσωπούμαστε στο κρατιδιακό κοινοβούλιο», δήλωσε.
Την προσωρινή ηγεσία του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αναμένεται να αναλάβει ο Φίλιπ Άμτορ, στενός συνεργάτης του Μερτς, έως τη σύγκληση κομματικού συνεδρίου για την εκλογή νέας ηγεσίας.