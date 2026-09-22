Γερμανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία μετά το ιστορικό εκλογικό πλήγμα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την παραίτησή του από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία υπέβαλε ο Ντάνιελ Πίτερς, στον απόηχο του ιστορικά χαμηλού εκλογικού αποτελέσματος του κόμματος στις εκλογές του κρατιδίου.

Το CDU συγκέντρωσε μόλις 4,9% των ψήφων και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την είσοδό του στο κρατιδιακό κοινοβούλιο, καταγράφοντας το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία του σε εκλογική αναμέτρηση σε ομοσπονδιακό, κρατιδιακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα «καταστροφή».

Ο Πίτερς δεν κατάφερε να ανακόψει την υποχώρηση των ποσοστών του CDU, σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου η πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώθηκε τελικά μεταξύ της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) της πρωθυπουργού του κρατιδίου, Μανουέλα Σβέζιγκ.

Η AfD αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%, έναντι 35,5% του SPD, καταγράφοντας τη δεύτερη νίκη της σε επίπεδο κρατιδίου, μετά την επικράτησή της στη γειτονική Σαξονία-Άνχαλτ.

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern zieht Konsequenzen nach der Wahlniederlage: Landesvorsitzender Daniel Peters tritt zurück. Philipp Amthor übernimmt kommissarisch. https://t.co/34XRl3rXN5 — DER SPIEGEL (@derspiegel) September 21, 2026

«Αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη»

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Ντάνιελ Πίτερς δήλωσε ότι αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για την επίδοση του κόμματος και ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ηγεσία.

«Είμαι βέβαιος πως το CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο μέλλον, παρότι δεν θα εκπροσωπούμαστε στο κρατιδιακό κοινοβούλιο», δήλωσε.

Την προσωρινή ηγεσία του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αναμένεται να αναλάβει ο Φίλιπ Άμτορ, στενός συνεργάτης του Μερτς, έως τη σύγκληση κομματικού συνεδρίου για την εκλογή νέας ηγεσίας.