Κάγια Κάλας: Ζητά να διατηρηθούν οι κυρώσεις κατά Ρώσων επιχειρηματιών

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, κάλεσε τη Δευτέρα τα κράτη-μέλη της ΕΕ να διατηρήσουν σε ισχύ την υφιστάμενη πολιτική κυρώσεων κατά της Ρωσίας, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την πιθανή αφαίρεση δύο Ρώσων ολιγαρχών από τη σχετική λίστα.

Οι κυρώσεις αποτελούν βασικό εργαλείο της πολιτικής των Βρυξελλών για την άσκηση πίεσης στη Μόσχα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τόνισε η Κάλας μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως εξήγησε, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ζητήσει την αφαίρεση συγκεκριμένων προσώπων από τον κατάλογο των κυρώσεων, με τις σχετικές διαβουλεύσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η ίδια εξέφρασε την επιθυμία οι συζητήσεις να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό.

«Χρειαζόμαστε ξεκάθαρα σταθερότητα», ανέφερε η Κάλας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι κυρώσεις να παραμείνουν σε ισχύ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα έκανε γνωστό ότι η ΕΕ εργάζεται ήδη για μια νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας.