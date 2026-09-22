Κάγια Κάλας: Ζητά να διατηρηθούν οι κυρώσεις κατά Ρώσων επιχειρηματιών

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, κάλεσε τα κράτη-μέλη της ΕΕ να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τονίζοντας ότι αποτελούν βασικό εργαλείο πίεσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η έκκληση αυτή γίνεται εν μέσω συζητήσεων για την πιθανή αφαίρεση δύο Ρώσων ολιγαρχών από τη σχετική λίστα, ενώ η ΕΕ εργάζεται και για νέα δέσμη κυρώσεων.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Κάγια Κάλας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, κάλεσε τα κράτη-μέλη της ΕΕ να διατηρήσουν σε ισχύ την υφιστάμενη πολιτική κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
  • Οι κυρώσεις αποτελούν βασικό εργαλείο για την άσκηση πίεσης στη Μόσχα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τις συζητήσεις για την αφαίρεση Ρώσων ολιγαρχών από τη λίστα.
  • Η Κάλας υπογράμμισε την ανάγκη οι κυρώσεις να παραμείνουν σε ισχύ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και έκανε γνωστό ότι η ΕΕ εργάζεται ήδη για μια νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, κάλεσε τη Δευτέρα τα κράτη-μέλη της ΕΕ να διατηρήσουν σε ισχύ την υφιστάμενη πολιτική κυρώσεων κατά της Ρωσίας, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την πιθανή αφαίρεση δύο Ρώσων ολιγαρχών από τη σχετική λίστα.

Οι κυρώσεις αποτελούν βασικό εργαλείο της πολιτικής των Βρυξελλών για την άσκηση πίεσης στη Μόσχα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τόνισε η Κάλας μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως εξήγησε, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ζητήσει την αφαίρεση συγκεκριμένων προσώπων από τον κατάλογο των κυρώσεων, με τις σχετικές διαβουλεύσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η ίδια εξέφρασε την επιθυμία οι συζητήσεις να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό.

«Χρειαζόμαστε ξεκάθαρα σταθερότητα», ανέφερε η Κάλας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι κυρώσεις να παραμείνουν σε ισχύ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα έκανε γνωστό ότι η ΕΕ εργάζεται ήδη για μια νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ