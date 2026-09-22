GNTM 7: Πρεμιέρα για το ριάλιτι μόδας – Οι auditions που έκλεψαν την παράσταση – Από τον… «alternative» Σταύρο στη Μις Ελλάς με τα πέντε «Ναι»

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Με χιούμορ, αυτοπεποίθηση, ιδιαίτερες προσωπικότητες και αρκετές εκπλήξεις ξεκίνησαν οι auditions του GNTM 7, με τους υποψήφιους να περνούν μπροστά από την κριτική επιτροπή διεκδικώντας ένα εισιτήριο για το bootcamp.

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν ο Σταύρος, ο οποίος συστήθηκε ως ένα… «alternative» μοντέλο, η 22χρονη Μαρία Αποστολάκη από το Ηράκλειο, που έχει ήδη τον τίτλο της Μις Ελλάς, και ο 22χρονος Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος από το Αίγιο, που συνδύασε την εμφάνιση με αρκετή δόση χιούμορ και ένα απρόσμενο φλερτ.

Η Μις Ελλάς που πήρε πέντε «Ναι»

Η Μαρία Αποστολάκη βρέθηκε απέναντι στους κριτές έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία από διαγωνισμούς ομορφιάς. Η 22χρονη από το Ηράκλειο έχει κατακτήσει φέτος τον τίτλο της Μις Ελλάς και τον Νοέμβριο αναμένεται να εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε διεθνή διαγωνισμό στο Τόκιο.

Παρά το αρχικό της άγχος, η Μαρία κέρδισε γρήγορα την αυτοπεποίθησή της και εντυπωσίασε με την κίνησή της, την πασαρέλα και τη φωτογένειά της. Η ενασχόλησή της με το μπαλέτο, τον σύγχρονο χορό και τη συγχρονισμένη κολύμβηση φαίνεται πως τη βοήθησε να κινηθεί με άνεση μπροστά στις κάμερες.

Η ίδια δήλωσε ότι βλέπει τον ανταγωνισμό ως κίνητρο και όχι ως εμπόδιο, υπογραμμίζοντας πως, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, θέλει να απολαύσει την εμπειρία του διαγωνισμού.

Οι κριτές της έδωσαν ομόφωνα πέντε «Ναι», εξασφαλίζοντάς της το εισιτήριο για το bootcamp.

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«Είμαι ωραίος, έχω ωραίες γωνίες και είμαι alternative»

Ξεχωριστή ήταν και η audition του Σταύρου, ο οποίος μπήκε στο πλατό με ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση και αρκετές ατάκες.

«Δεν είμαι κλασικό μοντέλο, είμαι ωραίος. Έχω ωραίες γωνίες και είμαι alternative», είπε, ενώ υποστήριξε ότι δυνατό του σημείο είναι η μέση του και ότι «το έχει» με τις πόζες.

Η Μπέττυ Μαγγίρα τον χαρακτήρισε «τρομερή persona», ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί δεν άφησε ασχολίαστη την επιλογή του να διεκδικήσει καριέρα στο μόντελινγκ. Όταν τον ρώτησε γιατί δεν έγινε ηθοποιός και εκείνος απάντησε ότι δεν κάνει για αυτό, η Ζενεβιέβ τού απάντησε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ: «Γιατί κάνεις για μοντέλο; Μην αρχίσουμε τώρα τις ερωτήσεις».

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Το φλερτ του Χρύσανθου με την Μαγγίρα

Από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές του επεισοδίου ήταν η audition του 22χρονου Χρύσανθου Χρυσανθόπουλου.

Ο φυσικοθεραπευτής από το Αίγιο, με ύψος 1,90 μ. και έντονα χαρακτηριστικά, έκανε τα πρώτα του βήματα στο μόντελινγκ και κατάφερε να τραβήξει από την αρχή την προσοχή των κριτών.

Όταν αποκάλυψε πως αγαπημένη του κριτής είναι η Μπέττυ Μαγγίρα, εκείνη θέλησε να μάθει το γιατί. Η απάντησή του προκάλεσε γέλια στο πλατό: «Τολμάτε και… μου αρέσετε σαν γυναίκα».

Ο Χρύσανθος διευκρίνισε ότι επρόκειτο για ένα «ευγενέστατο, αθώο φλερτ», ενώ εξήγησε πως τον γοήτευσε ο τρόπος με τον οποίο η Μαγγίρα μιλά, κινείται και εκφράζεται.

Παρά τις παρατηρήσεις των κριτών για τις πόζες του, ηεμφάνιση και η παρουσία του φαίνεται πως μέτρησαν αποφασιστικά. Ο Χρύσανθος πήρε επίσης πέντε «Ναι» και το εισιτήριο για το bootcamp.

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Η συγκινητική ιστορία του Shayan

Ο Shayan, 23 ετών, με καταγωγή από το Ιράν και μεγαλωμένος τα τελευταία εννέα χρόνια στην Ελλάδα, μοιράστηκε με τους κριτές τη δύσκολη διαδρομή που ακολούθησε μαζί με τη μητέρα του μέχρι να φτάσουν στη χώρα μας. «Σπίτι για μένα είναι εκεί που είναι η μάνα μου», είπε χαρακτηριστικά, συγκινώντας την επιτροπή.

Η μητέρα του βρέθηκε επίσης στο πλατό, χαρίζοντας συγκινητικές αλλά και πιο ανάλαφρες στιγμές, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων το γρήγορο catwalk του γιου της.

Ο 23χρονος, που εργάζεται στην εστίαση, ασχολείται με το modeling και τη μουσική, μίλησε ακόμη για τα σχόλια που είχε δεχθεί στο παρελθόν για την εμφάνισή του. Ωστόσο, όπως τόνισε, δεν άφησε την αμφισβήτηση των άλλων να τον απομακρύνει από το όνειρό του: «Εγώ ξέρω ποιος είμαι, εγώ ξέρω τι είμαι».