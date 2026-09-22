Φλωρίδης: Αυστηροποιείται το πλαίσιο για τις τηλεφωνικές απάτες – Νέα αναφορά στην ακυβερνησία

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Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που εξαπατούν ηλικιωμένους προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ανακοινώνοντας παράλληλα αυστηρότερες ποινές για τους δράστες.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο υπουργός ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων απέναντι στις τηλεφωνικές και άλλες μορφές απάτης που στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η διάθεση ειδικών συσκευών άμεσης ειδοποίησης, μέσω των οποίων οι ηλικιωμένοι θα μπορούν, με το πάτημα ενός κουμπιού, να ειδοποιούν την Αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου ή απόπειρας εξαπάτησης.

Ο κ. Φλωρίδης προανήγγειλε επίσης αυστηρότερη ποινική αντιμετώπιση των δραστών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα έρθουν αυστηρές ποινές».

Η αναφορά στην ακυβερνησία

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός Δικαιοσύνης επανήλθε στις δηλώσεις του για τους κινδύνους που, κατά την άποψή του, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια περίοδος ακυβερνησίας μετά τις εκλογές.

Ο κ. Φλωρίδης συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με τη δυνατότητα της χώρας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε περιόδους κρίσεων, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκείς εθνικές προκλήσεις. «Ας έρθει κάποιος να μου πει ότι η Ελλάδα δεν είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως παράδειγμα επικαλέστηκε τα γεγονότα στον Έβρο το 2020, υποστηρίζοντας ότι μια αντίστοιχη κρίση θα ήταν δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί σε συνθήκες ακυβερνησίας.

«Αν δεν υπήρχε ισχυρή κυβέρνηση η Ελλάδα θα έπεφτε χωρίς να έχει πέσει μια τουφεκιά», δήλωσε, προσθέτοντας: «Φανταστείτε αυτό το γεγονός να συνέβαινε σε περίοδο ακυβερνησίας».

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι τα γεγονότα του 2020 στον Έβρο αντιμετωπίστηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση των κρατικών μηχανισμών.

«Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος»

Αναφερόμενος στην πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσαν οι προηγούμενες δηλώσεις του, ο κ. Φλωρίδης επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος».

Επιπλέον, έκανε αναφορά σε ιστορικές περιόδους πολιτικής αστάθειας, μεταξύ άλλων στα γεγονότα του 1974 στην Κύπρο, προκειμένου να υποστηρίξει τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας σε περιόδους κρίσεων.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της διαφθοράς, αμφισβητώντας τη δυνατότητα ακριβούς ποσοτικής αποτύπωσης του φαινομένου.

«Υπάρχει κανένα αξιόπιστο διαφθορόμετρο να μετράμε πόσο ήταν χθες, σήμερα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.