Nations League: Περισσότεροι από 160 Ιρλανδοί αθλητές ζητούν μποϊκοτάζ των αγώνων με το Ισραήλ

Περισσότεροι από 160 Ιρλανδοί αθλητές υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή, ζητώντας από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας να μποϊκοτάρει τις επικείμενες αναμετρήσεις της με το Ισραήλ για το UEFA Nations League, λόγω των αντιδράσεων για τις απώλειες αμάχων Παλαιστινίων στη Γάζα. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας (FAI) αποφάσισε τη διεξαγωγή των αγώνων, επικαλούμενη τον κίνδυνο κυρώσεων, παρόλο που ομοσπονδιακός τεχνικός και παίκτες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότεροι από 160 Ιρλανδοί αθλητές είχαν υπογράψει ανοιχτή επιστολή, ζητώντας από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας να μποϊκοτάρει τις αναμετρήσεις της με το Ισραήλ για το UEFA Nations League.
  • Οι αγώνες, που διεξήχθησαν σε ουδέτερες έδρες και χωρίς θεατές λόγω των αντιδράσεων για τις απώλειες αμάχων στη Γάζα, τελικά πραγματοποιήθηκαν καθώς η FAI αποφάσισε να τους διεξαγάγει κανονικά, επικαλούμενη τον κίνδυνο κυρώσεων.
  • Παρά την έντονη κριτική της Ιρλανδίας για τις ενέργειες του Ισραήλ και την απόφαση της FAI στα τέλη του 2025 να ζητήσει αναστολή της ισραηλινής ομοσπονδίας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε δηλώσει πως «κανείς από εμάς δεν αισθάνεται άνετα να αγωνιστεί σε αυτά τα παιχνίδια».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περισσότεροι από 160 Ιρλανδοί αθλητές υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή, με την οποία ζητούν από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας να μποϊκοτάρει τις επικείμενες αναμετρήσεις της με το Ισραήλ για το UEFA Nations League, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (21/9) η οργάνωση Irish Sport for Palestine.

Η Ιρλανδία αναμένεται να αντιμετωπίσει το Ισραήλ στις 27 Σεπτεμβρίου στην Ουγγαρία, ενώ η δεύτερη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 4 Οκτωβρίου στη Σερβία.

Και οι δύο αγώνες αναμένεται να διεξαχθούν σε ουδέτερες έδρες και χωρίς την παρουσία θεατών, μετά τις αντιδράσεις παικτών και φιλάθλων για τις απώλειες αμάχων Παλαιστινίων στον πόλεμο στη Γάζα.

Η επιστολή ζητά από την ιρλανδική εθνική ομάδα να μην αγωνιστεί στις δύο αναμετρήσεις, εν μέσω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ στις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Σύμφωνα με την Irish Sport for Palestine, μεταξύ των αθλητών που υπέγραψαν την επιστολή βρίσκονται η Ολυμπιονίκης Σιάρα Μίγκιν, η πρώην ποδοσφαιρίστρια Λουίζ Κουίν, ο πρώην διεθνής άσος του ράγκμπι Τόνι Γουόρντ, καθώς και οι πυγμάχοι Τάιρον ΜακΚένα και Έρικ Ντόνοβαν. «Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή και μαζί με αυτή τη στιγμή έχετε την ευκαιρία να κάνετε το σωστό», αναφέρει η επιστολή.

«Το να μην αγωνιστείτε θα ήταν το πιο αθλητικό πράγμα που θα μπορούσατε να κάνετε. Μέσα από την ηγεσία και το θάρρος σας, θα δείχνατε τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει, θα υπενθυμίζατε τις κοινές αξίες που μας συνδέουν όλους και θα είχατε αντίκτυπο πολύ πέρα από το ίδιο το παιχνίδι», τονίζουν στην επιστολή τους.

Τον Μάιο, κορυφαίοι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές είχαν ενώσει τη φωνή τους με προσωπικότητες από άλλους χώρους σε εκστρατεία, με την οποία ζητούσαν από την Ιρλανδία να μποϊκοτάρει τους αγώνες του Nations League απέναντι στο Ισραήλ.

Η Ιρλανδία έχει διατυπώσει έντονη κριτική εντός της ΕΕ για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. Στα τέλη του 2025, τα μέλη της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιρλανδίας (FAI) τάχθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της υποβολής αιτήματος στην UEFA για αναστολή της συμμετοχής της ισραηλινής ομοσπονδίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ωστόσο, η FAI αποφάσισε να διεξαγάγει κανονικά τις προγραμματισμένες αναμετρήσεις, επικαλούμενη τον κίνδυνο κυρώσεων. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χέιμιρ Χάλγκριμσον, δήλωσε ότι έχει συζητήσει το θέμα με τους παίκτες, σημειώνοντας πως «κανείς από εμάς δεν αισθάνεται άνετα να αγωνιστεί σε αυτά τα παιχνίδια».

Το Reuters ζήτησε σχόλιο από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ισραήλ.

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