Nations League: Περισσότεροι από 160 Ιρλανδοί αθλητές ζητούν μποϊκοτάζ των αγώνων με το Ισραήλ

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Περισσότεροι από 160 Ιρλανδοί αθλητές υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή, με την οποία ζητούν από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας να μποϊκοτάρει τις επικείμενες αναμετρήσεις της με το Ισραήλ για το UEFA Nations League, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (21/9) η οργάνωση Irish Sport for Palestine.

Η Ιρλανδία αναμένεται να αντιμετωπίσει το Ισραήλ στις 27 Σεπτεμβρίου στην Ουγγαρία, ενώ η δεύτερη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 4 Οκτωβρίου στη Σερβία.

Και οι δύο αγώνες αναμένεται να διεξαχθούν σε ουδέτερες έδρες και χωρίς την παρουσία θεατών, μετά τις αντιδράσεις παικτών και φιλάθλων για τις απώλειες αμάχων Παλαιστινίων στον πόλεμο στη Γάζα.

Η επιστολή ζητά από την ιρλανδική εθνική ομάδα να μην αγωνιστεί στις δύο αναμετρήσεις, εν μέσω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ στις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Σύμφωνα με την Irish Sport for Palestine, μεταξύ των αθλητών που υπέγραψαν την επιστολή βρίσκονται η Ολυμπιονίκης Σιάρα Μίγκιν, η πρώην ποδοσφαιρίστρια Λουίζ Κουίν, ο πρώην διεθνής άσος του ράγκμπι Τόνι Γουόρντ, καθώς και οι πυγμάχοι Τάιρον ΜακΚένα και Έρικ Ντόνοβαν. «Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή και μαζί με αυτή τη στιγμή έχετε την ευκαιρία να κάνετε το σωστό», αναφέρει η επιστολή.

«Το να μην αγωνιστείτε θα ήταν το πιο αθλητικό πράγμα που θα μπορούσατε να κάνετε. Μέσα από την ηγεσία και το θάρρος σας, θα δείχνατε τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει, θα υπενθυμίζατε τις κοινές αξίες που μας συνδέουν όλους και θα είχατε αντίκτυπο πολύ πέρα από το ίδιο το παιχνίδι», τονίζουν στην επιστολή τους.

Irish triathlete Jacinta O'Keeffe will boycott the World Triathlon Championships in Spain due to the inclusion of 6 Israeli athletes. World Triathlon will not remove Israel. However, the municipal government hosting the event are voting on a motion to ban Israel this week. pic.twitter.com/d3gsVCJu1K — Irish Sport for Palestine (@Sport4Palestine) September 20, 2026

Τον Μάιο, κορυφαίοι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές είχαν ενώσει τη φωνή τους με προσωπικότητες από άλλους χώρους σε εκστρατεία, με την οποία ζητούσαν από την Ιρλανδία να μποϊκοτάρει τους αγώνες του Nations League απέναντι στο Ισραήλ.

Η Ιρλανδία έχει διατυπώσει έντονη κριτική εντός της ΕΕ για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. Στα τέλη του 2025, τα μέλη της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιρλανδίας (FAI) τάχθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της υποβολής αιτήματος στην UEFA για αναστολή της συμμετοχής της ισραηλινής ομοσπονδίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ωστόσο, η FAI αποφάσισε να διεξαγάγει κανονικά τις προγραμματισμένες αναμετρήσεις, επικαλούμενη τον κίνδυνο κυρώσεων. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χέιμιρ Χάλγκριμσον, δήλωσε ότι έχει συζητήσει το θέμα με τους παίκτες, σημειώνοντας πως «κανείς από εμάς δεν αισθάνεται άνετα να αγωνιστεί σε αυτά τα παιχνίδια».

Το Reuters ζήτησε σχόλιο από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ισραήλ.