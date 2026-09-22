Αναστασία Παντούση: «Δεν θέλω να αλλάξω τον εαυτό μου μέσα από ένα φίλτρο»

Με αφορμή τον νέο πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο και αγκάθι», η Αναστασία Παντούση παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Τύπος TV και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την απαιτητική καθημερινότητά της, τους τρόπους με τους οποίους αποφορτίζεται και τη σχέση της με την εικόνα και την αναγνωρισιμότητα.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως, μετά από μια γεμάτη ημέρα, αυτό που περισσότερο απολαμβάνει είναι να επιστρέφει στο σπίτι της, να βρίσκει την ησυχία της, να τρώει το φαγητό της και να απολαμβάνει ένα ποτήρι κρασί. Παράλληλα, όπως σημείωσε, ακόμη και μέσα στη δουλειά μπορεί να βρει στιγμές αποφόρτισης, όταν υπάρχει καλό κλίμα και όμορφη ατμόσφαιρα.

«Δεν ξέρω. Συνήθως, αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι να γυρίζω σπίτι. Μετά από μια τόσο γεμάτη ημέρα, θέλω απλώς να υπάρχει ησυχία, να φάω το φαγητό μου και να πιω ένα ποτήρι κρασί. Και γενικά, θα σου πω κάτι λίγο περίεργο. Μέσα στη δουλειά βρίσκω κι εγώ στιγμές αποφόρτισης.

Για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καλό κλίμα. Όταν υπάρχει όμορφη ατμόσφαιρα στη δουλειά, αυτές οι μικρές στιγμές μού δίνουν δύναμη. Οπότε κάπως υπάρχει μια ισορροπία. Φυσικά, όταν έχω την ευκαιρία, προσπαθώ να φεύγω, να ταξιδεύω».

Η Αναστασία Παντούση αναφέρθηκε και στη σχέση της με τα social media, εξηγώντας πως δεν αισθάνεται την ανάγκη να δημιουργεί μια συγκεκριμένη, «τέλεια» εικόνα προς τα έξω.

«Από τη μία καταλαβαίνω τι μου λένε όταν με ρωτούν για την αναγνωρισιμότητα και την εικόνα αλλά, από την άλλη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να μπω στη διαδικασία να δημιουργήσω μια συγκεκριμένη εικόνα για τον εαυτό μου. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, γιατί πρέπει να προσέξω τόσο πολύ τι θα ανεβάσω, ώστε όλα να είναι ρετουσαρισμένα και να παρουσιάζουν μια αψεγάδιαστη εικόνα», δήλωσε και πρόσθεσε:

«Προφανώς θα ανεβάσω μια φωτογραφία από επαγγελματική φωτογράφιση και θα κοιτάξω να είναι όμορφη και να μου αρέσει. Δεν θα πω ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου η εικόνα. Αλλά το να μπω στη διαδικασία, για παράδειγμα, να αφαιρέσω μια ρυτίδα που έχει εμφανιστεί επειδή μεγαλώνω, δεν θέλω να το κάνω».

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η αναφορά της στις φυσικές αλλαγές που φέρνει ο χρόνος. Η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν θα επέλεγε να αφαιρέσει μια ρυτίδα από μια φωτογραφία απλώς και μόνο για να παρουσιάσει μια αψεγάδιαστη εικόνα.

Αυτό που απορρίπτει, όπως τόνισε, είναι η ψηφιακή αλλοίωση της εικόνας της.

«Το να αλλάξω τον εαυτό μου μέσα από ένα φίλτρο ή ένα πρόγραμμα επεξεργασίας, δεν μου αρέσει. Δεν είμαι εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.