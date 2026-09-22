Κολομβία: Τρεις στρατιωτικοί νεκροί από επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς

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Τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν τη Δευτέρα στην κεντρική Κολομβία, όταν η περίπολός τους έγινε στόχος αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, ανακοίνωσε ο στρατός.

Η επίθεση σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή του νομού Μέτα, καθώς οι κολομβιανές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους εναντίον ένοπλων οργανώσεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον στρατό, η μονάδα πεζικού χτυπήθηκε από την έκρηξη αυτοσχέδιων μηχανισμών, με τρεις στρατιωτικούς να χάνουν τη ζωή τους επί τόπου. Τέσσερις ακόμη τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Οι αρχές απέδωσαν την επίθεση σε οργάνωση διαφωνούντων των πρώην FARC, που φέρεται να βρίσκεται υπό την ηγεσία του αποκαλούμενου «Καλαρκά». Η επίθεση σημειώθηκε περισσότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά ένοπλων ομάδων στη χώρα.

#ComunicaciónOficial | Tres de nuestros soldados profesionales, pertenecientes a la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12, fueron asesinados en un ataque con explosivos en zona rural de La Macarena, Meta. En este hecho y en otro ataque contra tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido… pic.twitter.com/SpJCfXcRZW — Fuerza de Tarea Omega (@ftc_omega) September 21, 2026

Η οργάνωση ανταρτών με μαρξιστικές καταβολές Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC) υπέγραψε το 2016 ιστορική συμφωνία ειρήνης με την τότε κυβέρνηση, που έβαλε τέλος σε μισό αιώνα πολέμου ανάμεσα στο κίνημα αυτό και το κράτος.

Πλην όμως διόλου ευκαταφρόνητη μερίδα των μαχητών της απέρριψε τη συμφωνία και συνεχίζει την ένοπλη δράση της, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας ή άλλων ένοπλων ομάδων που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, στην εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και σε εκβιάσεις.

Αφού ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο, ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς δε λα Εσπριέγια ενταφίασε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις τις οποίες διεξήγαγε η κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προκατόχου του, Γουστάβο Πέτρο, με διάφορες ένοπλες παρατάξεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, που καταλαμβάνει την πρώτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η κολομβιανή εισαγγελία ενεργοποίησε εκ νέου εντάλματα σύλληψης σε βάρος του επονομαζόμενου Καλαρκά και άλλων ανταρτών.