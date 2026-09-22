Βερμόντ: Ένοχος για απόπειρα δολοφονίας τριών Παλαιστίνιων φοιτητών ο 51χρονος Τζέισον Ίτον

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Ένοχο για απόπειρα δολοφονίας τριών Παλαιστίνιων φοιτητών έκρινε δικαστήριο στο Βερμόντ τον 51χρονο Τζέισον Ίτον, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι δεν μπορούσε να καταλογιστεί λόγω ψυχικής ασθένειας.

Η επίθεση σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2023 κοντά στο Πανεπιστήμιο του Βερμόντ, στο Μπέρλινγκτον. Ο Ίτον πυροβόλησε τους τρεις νεαρούς, οι οποίοι κατάγονταν από τη Ραμάλα και βρίσκονταν στις ΗΠΑ για σπουδές. Ο Χισάμ Αουαρτάνι τραυματίστηκε σοβαρά και έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω, ενώ οι Ταχσίν Αλιαχμάντ και Κινάν Αμπνταλχαμίντ υπέστησαν τραύματα από τους πυροβολισμούς.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο Ίτον έπασχε από ψυχωτική διαταραχή και πίστευε ότι η CIA και η ισραηλινή Μοσάντ του έστελναν μηνύματα μέσω ραδιοφώνου. Οι εισαγγελείς απέρριψαν τον ισχυρισμό περί ακαταλόγιστου, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν πρόθεση να σκοτώσει τους τρεις φοιτητές.

Ο Ίτον κρατείται εν αναμονή της επιβολής της ποινής, η οποία μπορεί να φτάσει έως και την ισόβια κάθειρξη.

Η επίθεση στους τρεις φοιτητές

Οι τρεις 23χρονοι Παλαιστίνιοι, που είχαν μεγαλώσει μαζί στη Ραμάλα και βρίσκονταν στις ΗΠΑ για σπουδές, περπατούσαν κοντά στο Πανεπιστήμιο του Βερμόντ στο Μπέρλινγκτον, όταν ο Ίτον τούς πλησίασε και άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Χισάμ Αουαρτάνι, οι τρεις φίλοι μιλούσαν αγγλικά και αραβικά και δύο από αυτούς φορούσαν κεφίγιες. Ο ίδιος δέχθηκε πυροβολισμό στο στήθος και έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν στον ώμο και στον γλουτό.

Η επίθεση προκάλεσε εκκλήσεις για διερεύνηση ως έγκλημα μίσους, χωρίς ωστόσο να απαγγελθούν σχετικές κατηγορίες. Αργότερα, η αστυνομία εντόπισε στο διαμέρισμα του Ίτον τρία κυνηγετικά όπλα και το πιστόλι που, σύμφωνα με τις εργαστηριακές εξετάσεις, χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.