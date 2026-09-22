Υεμένη: Τουλάχιστον έξι νεκροί από σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στη Μόχα

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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές στη στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι Μόχα της Υεμένης, σύμφωνα με το πρακτορείο Saba, που συνδέεται με τους Χούθι.

Το πρακτορείο απέδωσε τις επιδρομές στον υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η Μόχα, στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής Υεμένης, κατέλαβαν τη Μόχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά από ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας.