Υεμένη: Τουλάχιστον έξι νεκροί από σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στη Μόχα

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές στην πόλη-λιμάνι Μόχα της Υεμένης, σύμφωνα με το πρακτορείο Saba που συνδέεται με τους Χούθι. Το πρακτορείο απέδωσε τις επιδρομές στον υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό, στην πόλη που οι Χούθι είχαν καταλάβει νωρίτερα τον μήνα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές στη Μόχα της Υεμένης.
  • Το πρακτορείο Saba, που συνδέεται με τους Χούθι, απέδωσε τις επιδρομές στον υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η Μόχα.
  • Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής Υεμένης, κατέλαβαν τη Μόχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά από ευρείας κλίμακας επίθεση.

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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές στη στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι Μόχα της Υεμένης, σύμφωνα με το πρακτορείο Saba, που συνδέεται με τους Χούθι.

Το πρακτορείο απέδωσε τις επιδρομές στον υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η Μόχα, στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής Υεμένης, κατέλαβαν τη Μόχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά από ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας.

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