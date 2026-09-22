Υεμένη: Το υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι σε αγορά της Λάχτζ

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Το υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Υεμένης καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον δημοφιλούς εμπορικής αγοράς στην επαρχία Λάχτζ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αγορά δέχθηκε δύο επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι έπληξαν την περιοχή περίπου με μία ώρα διαφορά, κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν αρκετοί άμαχοι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε εμπορικά καταστήματα, οχήματα και άλλες περιουσίες, σύμφωνα με το υπουργείο.

Το υπουργείο ανέφερε ακόμη ότι υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε την επίθεση, ενώ τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από περιοχές υπό τον έλεγχο των Χούθι στην περιοχή αλ-Σάμπρα της επαρχίας Ιμπ.

Οι αναφορές αυτές αποδίδονται στο υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Υεμένης και δεν αποτελούν ανεξάρτητη επιβεβαίωση της προέλευσης των πυραύλων.