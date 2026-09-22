Δυτική Όχθη: Ισραηλινές δυνάμεις κατέσχεσαν δύο υδροφόρες που μετέφεραν νερό στο χωριό Μασαφέρ Γιάτα

Ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στο χωριό αλ-Καρμέλ, νότια της Χεβρώνας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και κατέσχεσαν δύο υδροφόρες που μετέφεραν νερό προς την περιοχή, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa. Οι οδηγοί των υδροφόρων κρατήθηκαν και η ενέργεια αυτή εντάσσεται σε εντεινόμενα στρατιωτικά μέτρα που περιορίζουν την πρόσβαση των κατοίκων σε βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υδροδότησης.

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Διεθνή Νέα

Δυτική Όχθη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στο χωριό αλ-Καρμέλ, ανατολικά του χωριού Μασαφέρ Γιάτα, και κατέσχεσαν δύο υδροφόρες που μετέφεραν νερό προς την περιοχή.
  • Οι δύο υδροφόρες ανήκαν στο τοπικό συμβούλιο του χωριού ατ-Τουάνι, ενώ οι οδηγοί τους κρατήθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.
  • Η κατάσχεση σημειώθηκε εν μέσω εντεινόμενων στρατιωτικών μέτρων που έχουν περιορίσει την πρόσβαση των κατοίκων σε βασικές υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και την υδροδότηση.

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Ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στο χωριό αλ-Καρμέλ, ανατολικά του χωριού Μασαφέρ Γιάτα, νότια της Χεβρώνας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και κατέσχεσαν δύο υδροφόρες που μετέφεραν νερό προς την περιοχή, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa.

Οι δύο υδροφόρες ανήκαν στο τοπικό συμβούλιο του χωριού ατ-Τουάνι. Σύμφωνα με το Wafa, οι οδηγοί τους κρατήθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις και μεταφέρθηκαν προς στρατιωτικό φυλάκιο στην περιοχή της Μασαφέρ Γιάτα.

Η κατάσχεση σημειώθηκε εν μέσω εντεινόμενων στρατιωτικών μέτρων στην περιοχή, τα οποία, σύμφωνα με το Wafa και τοπικές πηγές, έχουν περιορίσει την πρόσβαση των κατοίκων σε βασικές υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και την υδροδότηση.

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