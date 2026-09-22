Νίκολα Πελτζ: Το συγκινητικό αντίο στον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ – «Ήταν ένα καθαρό φως»

Η Νίκολα Πελτζ αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών.
Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ πέθανε σε κέντρο αποκατάστασης, έπειτα από χρόνια προβλήματα που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνδέονταν με τη χρήση ουσιών και την ψυχική του υγεία. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπερβολική δόση να αποτέλεσε την αιτία του θανάτου του.
Devastated Nicola Peltz pays tribute to Presley Gerber and says he had the ‘kindest heart’ – as it’s revealed he died of a suspected overdose aged 27 https://t.co/jwsvwg8Osq
— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) September 21, 2026
Σε ανάρτησή της στο Instagram, η ηθοποιός και σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, μιλώντας για την καλοσύνη του και τη σημαντική θέση που είχε στη ζωή των φίλων του.
«Είμαι πραγματικά συντετριμμένη. Ο Πρίσλεϊ ήταν ένα καθαρό φως σε αυτόν τον κόσμο, είχε την πιο καλή καρδιά. Νιώθω πολύ τυχερή που τον είχα στη ζωή μου», έγραψε, στέλνοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του.
«Δεν θα ξεχάσω ποτέ την καλοσύνη του και το πώς ήταν πάντα εκεί για τους φίλους του. Μας λείπεις και σε αγαπάμε πάρα πολύ, Πρίσλεϊ», πρόσθεσε.
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