Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας με βροχές και καταιγίδες – Πού θα χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα

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Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού σήμερα, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ.

Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Χαλκιδική και το Βόρειο Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι καταιγίδες δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

ΑΤΤΙΚΗ

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και πιθανότητα τοπικών καταιγίδων το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 26 βαθμούς, με περαιτέρω υποχώρηση από το απόγευμα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά βροχές, με τον καιρό να βελτιώνεται γρήγορα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 23 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, τους 26 σε Μακεδονία και Θράκη, τους 27 σε Ήπειρο και Θεσσαλία και τους 28-29 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

ΚΡΗΤΗ

Στην Κρήτη θα φτάσει τους 29 βαθμούς, στα Επτάνησα τους 26 και στα νησιά του Αιγαίου κατά τόπους τους 27-29 βαθμούς.

ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟ

Στο Αιγαίο και το Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 6-7 μποφόρ. Στο Αιγαίο προβλέπεται πρόσκαιρη εξασθένησή τους μετά το μεσημέρι και νέα ενίσχυση από το βράδυ.