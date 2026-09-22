Περικλής Λιανός: «Πήγαινα στο αυτοκίνητο σαν να με είχαν μαχαιρώσει» – Η δύσκολη επαγγελματική στιγμή που δεν ξεχνά

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Με αφορμή τον νέο μονόλογο που θα παρουσιάσει τη φετινή σεζόν, ο Περικλής Λιανός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη μοναξιά που συνοδεύει έναν μονόλογο, αλλά και για το ιδιαίτερα φορτισμένο συναίσθημα που του προκαλεί η παρουσία λίγων θεατών στο θέατρο.

«Έχω κάνει αρκετούς και έχει μεγάλη μοναξιά. Χρεώνεσαι και πιστώνεσαι τα πράγματα, δεν έχεις δικαιολογίες. Αν γεμίζει το θέατρο, ξέρεις ότι ήρθαν για σένα. Αν είναι άδειο, ξέρεις ότι δεν ήρθαν για σένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως το ενδεχόμενο μιας παράστασης με ελάχιστους θεατές ή ακόμη και η ακύρωσή της λόγω χαμηλής προσέλευσης αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εφιάλτες του.

«Όταν έχουμε λίγο κόσμο ή όταν ακυρώνεται η παράσταση λόγω έλλειψης κόσμου, που δυστυχώς έχει συμβεί, είναι ο εφιάλτης μου. Νιώθω σαν να με μαχαιρώνουν, ακυρώνομαι. Το παίρνω προσωπικά και καταρρέω», εξομολογήθηκε.

Ακόμη, θυμήθηκε ένα περιστατικό από το 2016, όταν έπαιζε στο «Αγγέλων Βήμα» τον Άνθρωπο στη σοφίτα. Εκείνη την ημέρα, λόγω των επεισοδίων της 6ης Δεκεμβρίου, στο θέατρο βρέθηκαν μόλις έξι θεατές και η παραγωγός αποφάσισε τελικά να ακυρώσει την παράσταση.

«Πήγαινα στο αυτοκίνητο σαν να με είχαν μαχαιρώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περικλής Λιανός, περιγράφοντας πόσο προσωπικά είχε βιώσει εκείνη τη δύσκολη στιγμή.