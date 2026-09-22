Στυλίδα: Τριετής φυλάκιση χωρίς αναστολή για 46χρονο που χαστούκισε και απείλησε με σουγιά 10χρονο αγόρι

Ένας 46χρονος κάτοικος Στυλίδας, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή, αφού κρίθηκε ένοχος για βίαιη επίθεση σε ανήλικο παιδί και απειλές με σουγιά. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου έξω από το σπίτι του παιδιού, οδηγώντας στην άμεση σύλληψη και καταδίκη του δράστη από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ποινή φυλάκισης τριών ετών, χωρίς αναστολή, επιβλήθηκε σε 46χρονο κάτοικο της Στυλίδας, μετά το περιστατικό βίαιης επίθεσης σε ανήλικο παιδί και τις απειλές με σουγιά που ακολούθησαν.
  • Ο 46χρονος επιτέθηκε σε δεκάχρονο αγοράκι στη Στυλίδα, χτυπώντας το στο πρόσωπο και απειλώντας το με σουγιά, μπροστά στο σπίτι του.
  • Ο άνδρας συνελήφθη λίγες ώρες μετά το περιστατικό και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, το οποίο τον έκρινε ένοχο και τον οδήγησε άμεσα στη φυλακή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ποινή φυλάκισης τριών ετών, χωρίς αναστολή, επιβλήθηκε σε 46χρονο κάτοικο της Στυλίδας, έπειτα από το περιστατικό βίαιης επίθεσης, σε ένα μόλις δεκάχρονο αγόρι.

Ο άνδρας συνελήφθη λίγες ώρες έπειτα από το συμβάν από αστυνομικούς και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

Η επίθεση μπροστά στο σπίτι του παιδιού

Σύμφωνα με το Lamia report, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, σε κεντρικό σημείο της Στυλίδας, έξω από το σπίτι όπου διαμένουν το παιδί και η 36χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, ο 46χρονος  τους πλησίασε και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση, επιτέθηκε στο παιδί, χτυπώντας το δυνατά στο πρόσωπο.

Η κατάσταση πήρε ακόμη πιο σοβαρή τροπή όταν ο άνδρας έβγαλε αναδιπλούμενο σουγιά και απείλησε τόσο το παιδί όσο και τη μητέρα του. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, ενώ ο 46χρονος, τράπηκε σε φυγή.

Εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα

Η μητέρα ενημέρωσε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας και οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα, για τον εντοπισμό του άνδρα.

Περίπου στις 21:30 το ίδιο βράδυ, ο 46χρονος εντοπίστηκε να κινείται στην οδό Πετρίδου στη Στυλίδα. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ελέγχου, παρέδωσε στους αστυνομικούς έναν αναδιπλούμενο σουγιά, ο οποίος κατασχέθηκε.

Μόλις ολοκληρώθηκε η συλλογή των στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση και την κατάθεση της μητέρας, ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ