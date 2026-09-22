Στυλίδα: Τριετής φυλάκιση χωρίς αναστολή για 46χρονο που χαστούκισε και απείλησε με σουγιά 10χρονο αγόρι

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Ποινή φυλάκισης τριών ετών, χωρίς αναστολή, επιβλήθηκε σε 46χρονο κάτοικο της Στυλίδας, έπειτα από το περιστατικό βίαιης επίθεσης, σε ένα μόλις δεκάχρονο αγόρι.

Ο άνδρας συνελήφθη λίγες ώρες έπειτα από το συμβάν από αστυνομικούς και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

Η επίθεση μπροστά στο σπίτι του παιδιού

Σύμφωνα με το Lamia report, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, σε κεντρικό σημείο της Στυλίδας, έξω από το σπίτι όπου διαμένουν το παιδί και η 36χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, ο 46χρονος τους πλησίασε και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση, επιτέθηκε στο παιδί, χτυπώντας το δυνατά στο πρόσωπο.

Η κατάσταση πήρε ακόμη πιο σοβαρή τροπή όταν ο άνδρας έβγαλε αναδιπλούμενο σουγιά και απείλησε τόσο το παιδί όσο και τη μητέρα του. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, ενώ ο 46χρονος, τράπηκε σε φυγή.

Εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα

Η μητέρα ενημέρωσε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας και οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα, για τον εντοπισμό του άνδρα.

Περίπου στις 21:30 το ίδιο βράδυ, ο 46χρονος εντοπίστηκε να κινείται στην οδό Πετρίδου στη Στυλίδα. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ελέγχου, παρέδωσε στους αστυνομικούς έναν αναδιπλούμενο σουγιά, ο οποίος κατασχέθηκε.

Μόλις ολοκληρώθηκε η συλλογή των στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση και την κατάθεση της μητέρας, ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.