Θρίλερ με την ανακάλυψη αρχαίων οστών κατά τη διάρκεια ανακαίνισης κουζίνας – «Θεώρησαν ότι πρόκειται για σκηνή εγκλήματος»

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Μια συνηθισμένη ανακαίνιση σπιτιού μπορεί να κρύβει εκπλήξεις, όπως παλιά αντικείμενα ή κατασκευαστικά λάθη του παρελθόντος. Ωστόσο, για ένα ανυποψίαστο ζευγάρι και τον εργολάβο τους, η καθημερινή εργασία ρουτίνας σε μια κουζίνα μετατράπηκε ξαφνικά σε πραγματικό θρίλερ, θυμίζοντας αστυνομική ταινία.

Όλα ξεκίνησαν όταν η σκαπάνη του οικοδόμου έφερε στο φως ένα απόκοσμο εύρημα που πάγωσε το αίμα των ιδιοκτητών. Αντί για σωλήνες ή παλιά θεμέλια, το πάτωμα της κουζίνας έκρυβε μια σοκαριστική ανακάλυψη:

Μια σειρά από αρχαία οστά που μετέτρεψαν το εργοτάξιο, μέσα σε λίγα λεπτά, σε «σκηνή εγκλήματος». Ο οικοδόμος που εργαζόταν σε συνηθισμένο έργο σπιτιού ήρθε αντιμέτωπος με ένα απόκοσμο εύρημα.

Τα αρχαία ανθρώπινα οστά που μετέτρεψαν την ανακαίνιση ενός σπιτιού σε αστυνομική έρευνα τάφηκαν τελικά με τις δέουσες τιμές — με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού να σπάει πρόσφατα τη σιωπή του για την περιπέτεια αυτή.

Από το εργοτάξιο της κουζίνας… στην επίσημη ταφή μετά από χρόνια

Ο Ρος Σλέτζερ, 49 ετών, βρισκόταν στη δουλειά του την άνοιξη του 2019, όταν ένας οικοδόμος που εργαζόταν για την επέκταση της κουζίνας στο σπίτι του έφερε στο φως οστά που έμοιαζαν με ανθρώπινα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο SWNS.

Τα λείψανα επανενταφιάστηκαν επίσημα αυτόν τον Αύγουστο κατά τη διάρκεια τελετής σε εκκλησία κοντά στο σπίτι του Σλέτζερ στο Γουάι του Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία.

Ο Σλέτζερ δήλωσε ότι αρχικά δεν έδωσε μεγάλη σημασία στην ανακάλυψη, υποθέτοντας ότι τα οστά ανήκαν σε κάποιο ζώο φάρμας ή κατοικίδιο, σύμφωνα με το SWNS.

«Ο οικοδόμος μού είπε “Βρήκα μερικά οστά” κι εγώ απάντησα “Τέλεια”, νομίζοντας ότι επρόκειτο για κάποιο ζώο από αγρόκτημα ή κατοικίδιο», ανέφερε ο Σλέτζερ. Ο Σλέτζερ δήλωσε ότι έμεινε άναυδος όταν έμαθε ότι τα λείψανα θα μπορούσαν να είναι ανθρώπινα. «Όπως μπορείτε να φανταστείτε, μου βγήκαν πολλές… γαλλικές λέξεις από το στόμα.

Σκεφτόμουν: “Πλάκα κάνεις, είναι κάποιου είδους φάρσα”, αλλά εκείνος μου είπε: “Μιλάω απολύτως σοβαρά”», θυμάται ο Σλέτζερ.

Τα οστά, τα οποία αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν αγγλοσαξονικά λείψανα ηλικίας περίπου 1.000 ετών, προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση — και μια αστυνομική έρευνα.

Περίπου 10 αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι για να ερευνήσουν εξονυχιστικά την πίσω αυλή, με τους ερευνητές να εντοπίζουν τελικά τα λείψανα και ενός δεύτερου νεκρού.

Φρούριο το σπίτι του ζευγαριού: Ολονύχτια φύλαξη για τη «σκηνή εγκλήματος»

Συνολικά, η μακάβρια ανακάλυψη περιλάμβανε ένα μηριαίο οστό, δύο κρανία, πλευρά, τμήμα λεκάνης, καθώς και θραύσματα από βραχιόνιο οστό και οστά δακτύλων.

«Θεώρησαν ότι επρόκειτο για σκηνή εγκλήματος», δήλωσε ο Σλέτζερ. «Έπρεπε να υπάρχει αστυνομικός στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ο οποίος κάθε μισή ώρα έβγαινε από το περιπολικό του για έλεγχο. Άναβαν οι προβολείς του γείτονα, με αποτέλεσμα να γαβγίζει ο σκύλος μου. Οπότε, όπως μπορείτε να φανταστείτε, δεν κοιμήθηκα σχεδόν καθόλου εκείνο το βράδυ», πρόσθεσε ο ίδιος, σύμφωνα με το SWNS.

Περίπου 48 ώρες μετά την αρχική ανακάλυψη, οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι τα λείψανα ήταν αρχαία και δεν σχετίζονταν με κάποιο σύγχρονο έγκλημα. Όμως οι ανακαλύψεις δεν σταμάτησαν εκεί.

Ο Σλέτζερ εντόπισε αργότερα αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «αρθρώσεις και οστά δακτύλων», ενώ τοποθετούσε τεχνητό γρασίδι στην πίσω αυλή του — γεγονός που του προκάλεσε κάποιο άγχος σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών.

«Σκεφτόμουν: “Ωχ, αυτό θα πάει πίσω το έργο. Έχω κανονίσει με τους χτίστες για την επόμενη εβδομάδα”», δήλωσε ο Σλέτζερ. «Σκεφτόμουν ότι “θα μπορούσε να πάρει μήνες”, αλλά ευτυχώς, όλα τελείωσαν και τακτοποιήθηκαν μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου, κάτι που ήταν καλό».

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, ο Σλέτζερ ανέφερε ότι τα λείψανα μεταφέρθηκαν σε μια ιστορική κοινότητα και τελικά σε έναν τοπικό εφημέριο, αν και η διευθέτηση της τελευταίας τους κατοικίας πήρε αρκετό χρόνο. «Πιστεύω ότι ήταν περισσότερο θέμα γραφειοκρατίας παρά οτιδήποτε άλλο», είπε ο Σλέτζερ.

Στην τελετή επανενταφιασμού τον Αύγουστο, ο εφημέριος επέλεξε τον ύμνο «Ιερουσαλήμ», ο οποίος, σύμφωνα με τον Σλέτζερ, αποτέλεσε έναν φόρο τιμής που άρμοζε στα αρχαία λείψανα.

Η πίσω αυλή του Σλέτζερ δεν είναι η μόνη στο Ηνωμένο Βασίλειο που έφερε στο φως ένα απροσδόκητο κομμάτι της ιστορίας. Αυτό φαίνεται να είναι το κλείσιμο της προσωπικής ιστορίας του Σλέτζερ ανάμεσα σε άλλα, παρόμοια περιστατικά.

Ένα άλλο ζευγάρι στη Βρετανία έκανε πρόσφατα μια ιστορικής αξίας —αν και πολύ λιγότερο μακάβρια— ανακάλυψη στη δική του πίσω αυλή.

Το ζευγάρι από το Χάμσαϊρ ανακάλυψε έναν θησαυρό από 70 ιστορικά αγγλικά νομίσματα το 2020, ενώ μετακινούσε έναν φράχτη κοντά σε ένα παρτέρι με λουλούδια.

Τα νομίσματα πουλήθηκαν σε δημοπρασία τον Νοέμβριο του 2025 για περισσότερες από 380.000 λίρες (περίπου 460.000 ευρώ).