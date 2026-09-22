Τουρκία: Ένοπλη επίθεση έξω από λύκειο – Τραυματίστηκαν μαθητές, σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από λύκειο στην περιοχή Τουργκουτλού της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών μαθητών. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος τράπηκε σε φυγή μετά το περιστατικό.

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Διεθνή Νέα

Τουρκία σχολείο επίθεση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στις τουρκικές αρχές, έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα.
  • Αρκετοί μαθητές τραυματίστηκαν από τα πυρά ενός αγνώστου άνδρα, ο οποίος άνοιξε πυρ μπροστά από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο «Turgutlu İnci Üzmez» και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
  • Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κρατικό Νοσοκομείο του Τουργκουτλού. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στις τουρκικές αρχές, έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε ακριβώς έξω από σχολικό συγκρότημα, στην περιοχή Τουργκουτλού της επαρχίας Μανίσα.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η Hurriyet, γύρω στις 08:00 το πρωί, ένας μέχρι στιγμής άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ μπροστά από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο «Turgutlu İnci Üzmez».

Από τα πυρά τραυματίστηκαν αρκετοί μαθητές, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και πολυπληθείς ομάδες διασωστών και ασθενοφόρα.


Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα στο Κρατικό Νοσοκομείο του Τουργκουτλού για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή πεζός αμέσως μετά την επίθεση.


Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ τα ειδικά κλιμάκια που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος συνεχίζουν τις έρευνες και τη συλλογή στοιχείων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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