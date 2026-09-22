Τουρκία: Ένοπλη επίθεση έξω από λύκειο – Τραυματίστηκαν μαθητές, σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στις τουρκικές αρχές, έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε ακριβώς έξω από σχολικό συγκρότημα, στην περιοχή Τουργκουτλού της επαρχίας Μανίσα.
Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η Hurriyet, γύρω στις 08:00 το πρωί, ένας μέχρι στιγμής άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ μπροστά από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο «Turgutlu İnci Üzmez».
Από τα πυρά τραυματίστηκαν αρκετοί μαθητές, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στην περιοχή.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και πολυπληθείς ομάδες διασωστών και ασθενοφόρα.
🔴 #SONDAKİKA Manisa Turgutlu’da lise önünde silahlı saldırı!
🔫 İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla etrafa ateş açtı
🏥 İlk bilgilere göre olayda yaralanan öğrenciler var. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve… pic.twitter.com/gYPi6CU1B7
— Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 22, 2026
Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα στο Κρατικό Νοσοκομείο του Τουργκουτλού για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Ο δράστης τράπηκε σε φυγή πεζός αμέσως μετά την επίθεση.
Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde silahlı saldırı meydana geldi. pic.twitter.com/YS8XiRIXzj
— Vox Pop Haber (@voxpoptr) September 22, 2026
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ τα ειδικά κλιμάκια που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος συνεχίζουν τις έρευνες και τη συλλογή στοιχείων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.