Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 27χρονου γιου της Σίντι Κρόφορντ – Η κλήση στο 911 αποκαλύπτει ανακοπή καρδιάς και υπερβολική δόση

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Νέα στοιχεία γύρω από τον αιφνίδιο θάνατο του 27χρονου Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς οι ηχογραφήσεις από τις κλήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αποκαλύπτουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ειδοποιήθηκαν οι αρχές.

Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ άφησε την τελευταία του πνοή σε κέντρο αποτοξίνωσης του Λος Άντζελες, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του.

Το ηχητικό της κλήσης στο 911

Σύμφωνα με το ηχητικό ντοκουμέντο από την κλήση προς το 911 που εξασφάλισε το Page Six, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν από τον θάνατό του.

Στο ηχογραφημένο μήνυμα ακούγεται μια αυτοματοποιημένη φωνή να αναφέρει τις λέξεις «καρδιακή ανακοπή» και «υπερβολική δόση», ενώ η διεύθυνση που δόθηκε αντιστοιχεί στη μονάδα αποκατάστασης της Καλιφόρνιας όπου διέμενε ο 27χρονος.

Στη συνέχεια, ακούγεται ο τηλεφωνητής να αναβαθμίζει την κατηγορία του περιστατικού ως κατεπείγον.

Πηγή από το σημείο ανέφερε στο Page Six ότι στο περιστατικό ανταποκρίθηκαν αστυνομία, ασθενοφόρο και πυροσβεστική, με τις αρχές να παραμένουν στο σημείο για περίπου τρεις ώρες.

Όπως είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα το Page Six, ο μοναχογιός του διάσημου σουπερμόντελ Σίντι Κρόφορντ και του συζύγου της Ράντε Γκέρμπερ, έφυγε από τη ζωή στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Την περίοδο του θανάτου του, το 27χρονο μοντέλο συγκατοικούσε με άλλα άτομα σε ξενώνα υποστηριζόμενης διαβίωσης στις εγκαταστάσεις του κέντρου.

«Συντετριμμένη» η Σίντι Κρόφορντ

Η Σίντι Κρόφορντ προσπαθεί να διαχειριστεί την τραγική απώλεια του γιου της. «Ήταν πολύ κοντά», δήλωσε αποκλειστικά στο Page Six πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας.

«Όσα βλέπατε στο διαδίκτυο και στον Τύπο δεν ήταν απλώς για τις εντυπώσεις. Η οικογένειά τους ήταν πολύ δεμένη και η [αδελφή του] Κάια με τον Πρίσλεϊ ήταν πολλά παραπάνω από απλά αδέλφια. Η Σίντι πρέπει να είναι ράκος».

Σύμφωνα με μια δεύτερη πηγή, «Η Σίντι είναι απαρηγόρητη. Είναι εντελώς συντετριμμένη. Αποτελεί τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού και η οικογένεια προσπαθεί ακόμα να συνειδητοποιήσει όλα όσα συνέβησαν».

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Μετά την είδηση του θανάτου του, εκπρόσωπος της οικογένειας ανέφερε στο Page Six ότι οι οικείοι του ζητούν «ιδιωτικότητα σε αυτή τη πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή». Παράλληλα, σε κοινή τους δήλωση, τα μέλη της οικογένειας επανέλαβαν: «Η οικογένεια ζητεί ιδιωτικότητα σε αυτή τη πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή».

Ο Πρίσλεϊ αφήνει πίσω του τη μητέρα του, τον πατέρα του και την αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ. Σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες, η ακριβής αιτία και ο τρόπος θανάτου εκκρεμούν ακόμα.

Η μάχη με τους εθισμούς και την ψυχική υγεία

Ο 27χρονος είχε μιλήσει ανοιχτά κατά το παρελθόν για τους αγώνες που έδινε. Πηγή αποκάλυψε στο Page Six ότι ο Γκέρμπερ είχε εισαχθεί οικειοθελώς σε κέντρο αποτοξίνωσης στη Σάντα Μόνικα «το Σαββατοκύριακο», καθώς «γνώριζε ότι χρειαζόταν βοήθεια».

«Δεν τα πήγαινε καλά τον τελευταίο καιρό», ανέφερε το πρόσωπο αυτό. «Έπασχε πάντα από μεγάλη έλλειψη αυτοεκτίμησης, δυσκολευόταν να αποδεχτεί τον πραγματικό του εαυτό και να νιώσει απόλυτη αυτοπεποίθηση για το ποιος ήταν ως άνθρωπος».

«Δεν φαινόταν να είναι ο εαυτός του», πρόσθεσε η ίδια πηγή, επισημαίνοντας ότι ο Πρίσλεϊ «έλεγε ότι έχανε το νόημα στη ζωή του», «δεν είχε βρει πραγματικά τη θέση του» και «δεν ήξερε πού ήθελε να πάει και τι ήθελε να κάνει».

Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι παρά το γεγονός ότι «πάλευε με πολλά πράγματα, ήθελε πάρα, πάρα πολύ να απελευθερωθεί από τους εθισμούς του».

Πριν από τον θάνατό του, ο Πρίσλεϊ πάλευε για χρόνια με τη χρήση ουσιών και θέματα ψυχικής υγείας.

«Χρειάστηκε να κάνω ένα βήμα πίσω και να φροντίσω την ψυχική μου υγεία για λίγο. Αλλά επιστρέφω σύντομα — πιο δυνατός, πιο συνειδητοποιημένος και πιο αποφασισμένος από ποτέ», είχε γράψει ο ίδιος στο Instagram τον Νοέμβριο του 2025.

Είχε εξηγήσει επίσης ότι ήθελε να βοηθήσει άλλους ανθρώπους μέσω της πρωτοβουλίας «Mental Health Mondays», ενθαρρύνοντας τον κόσμο να μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες του.

«Ήταν τρομερό να βλέπω πόσο μακριά έφτασε αυτό το μήνυμα και πόσους ανθρώπους βοήθησε», είχε γράψει τότε. «Είμαι υπερήφανος που κάτι που δημιούργησα ενέπνευσε άλλους και ξεκίνησε ένα μεγαλύτερο κίνημα γύρω από την ανοιχτή επικοινωνία και την ουσιαστική επούλωση».