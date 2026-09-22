Ουκρανία: Νύχτα αίματος από τα ρωσικά πλήγματα – Τουλάχιστον 8 νεκροί και 37 τραυματίες

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Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 37 τραυματίστηκαν από τα ρωσικά πλήγματα σε ολόκληρη την Ουκρανία μέσα σε ένα 24ωρο, με μία από τις βαρύτερες επιθέσεις να καταγράφεται στο Ντνίπρο. Βαλλιστικός πύραυλος έπληξε τις εγκαταστάσεις της μεγάλης βιομηχανίας Interpipe, σκοτώνοντας τέσσερις εργαζομένους και τραυματίζοντας άλλους επτά, ενώ η παραγωγή σταμάτησε λόγω των σοβαρών ζημιών. Ανάμεσα στους τραυματίες των επιθέσεων σε άλλες περιοχές βρίσκεται και ένα 13χρονο αγόρι.

Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα εκτεταμένο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones. Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων πύραυλοι Onyx, βαλλιστικοί Iskander-M/S-400/KN-23, τέσσερις πύραυλοι cruise Kalibr, οκτώ όπλα τύπου Banderol/Dan-T και 212 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν 186 εναέριοι στόχοι, μεταξύ των οποίων 177 drones. Πλήγματα καταγράφηκαν σε 22 σημεία, ενώ ιδιαίτερα επλήγησαν οι περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ, Κιροβοχράντ και Πολτάβα. Το Reuters επιβεβαίωσε ότι η επίθεση περιλάμβανε βαλλιστικά και άλλα βλήματα καθώς και 212 drones.

Ντνίπρο: Τέσσερις εργαζόμενοι νεκροί μέσα στο εργοστάσιο

Στο Ντνίπρο, το βαρύτερο πλήγμα σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Interpipe, ενός από τα μεγαλύτερα ουκρανικά βιομηχανικά συγκροτήματα παραγωγής χαλύβδινων σωλήνων και σιδηροδρομικών προϊόντων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τέσσερις εργαζόμενοί της σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν από το βαλλιστικό πλήγμα. Βασικός εξοπλισμός και υποδομές παραγωγής υπέστησαν ζημιές, με αποτέλεσμα η λειτουργία του εργοστασίου να διακοπεί.

Η Interpipe απασχολεί περίπου 9.500 εργαζομένους και διαθέτει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 50 χώρες.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα, ανέφερε ότι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν τέσσερις περιοχές της περιφέρειας με πυραύλους, drones και πυροβολικό. Επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές επίσης στο Κρίβι Ριχ και το Παβλοχράντ. Το Reuters επιβεβαίωσε ότι οι τρεις μεγάλες βιομηχανικές πόλεις δέχθηκαν ταυτόχρονα πλήγματα.

Συνολικά στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των ουκρανικών αρχών, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν.

Χάρκοβο: Νεκρή 45χρονη, τραυματισμένο ένα 13χρονο αγόρι

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, μία 45χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε από ρωσικό πλήγμα στο χωριό Κατερινίβκα, στην κοινότητα Λοζόβα.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Σινιεχούμποφ, ανακοίνωσε ότι μέσα στο προηγούμενο 24ωρο δέχθηκαν επιθέσεις 11 οικισμοί.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν, σύμφωνα με τον ίδιο, κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα, σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων, drones Geran-2 και Molniya, FPV drones, καθώς και περισσότερα από 100 άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη των οποίων ο τύπος εξεταζόταν. Κατοικίες, ηλεκτρικά δίκτυα, αγρόκτημα και πολιτική επιχείρηση υπέστησαν ζημιές σε διάφορες περιοχές.

Ντονέτσκ: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Βαντίμ Φιλάσκιν.

Ο θάνατος και επτά από τους τραυματισμούς καταγράφηκαν στο Κραματόρσκ, ενώ άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Σλοβιάνσκ, την Κρασνοτόρκα και την Ντρουζκίβκα.

Ο απολογισμός που δίνουν καθημερινά οι αρχές της περιφέρειας δεν περιλαμβάνει τις απώλειες στη Μαριούπολη και τη Βολνοβάχα, περιοχές για τις οποίες το Κίεβο δεν διαθέτει πλήρη στοιχεία λόγω της ρωσικής κατοχής.

Ζαπορίζια: 887 πλήγματα σε 57 οικισμούς

Ιδιαίτερα μεγάλος ήταν ο αριθμός των επιθέσεων και στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης, Ιβάν Φεντόροφ, ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, από επιθέσεις στη Ζαπορίζια και στις περιοχές Ζαπορίζια και Πόλοχι.

Μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκαν συνολικά 887 ρωσικά πλήγματα σε 57 οικισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της περιφερειακής διοίκησης, πραγματοποιήθηκαν 20 αεροπορικές επιδρομές, ενώ 644 drones, κυρίως FPV, χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις. Καταγράφηκαν επίσης 18 πλήγματα με πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων και 205 επιθέσεις πυροβολικού. Οι αρχές έλαβαν 432 αναφορές για ζημιές σε υποδομές, κατοικίες και οχήματα.

Χερσώνα: Έξι τραυματίες

Στην περιφέρεια της Χερσώνας, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Προκούντιν.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά στην περιοχή, με κατοικημένες ζώνες και υποδομές να βρίσκονται συχνά στο βεληνεκές πυροβολικού και drones από τις ρωσικά ελεγχόμενες περιοχές στην απέναντι πλευρά του Δνείπερου.

Κίεβο: Τρεις τραυματίες και δεκάδες σημεία με ζημιές

Στο Κίεβο, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου καταγράφηκαν ζημιές σε 34 σημεία, μεταξύ των οποίων κατοικίες, αυτοκίνητα, αποθήκες και επιχείρηση.

Πέντε βαλλιστικοί πύραυλοι σε εγκατάσταση της Naftogaz

Στην περιφέρεια Πολτάβα, η Naftogaz ανακοίνωσε ότι ενεργειακή εγκατάστασή της επλήγη μέσα στη νύχτα από τουλάχιστον πέντε βαλλιστικούς πυραύλους.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι ζημιές είναι κρίσιμες και ότι η εγκατάσταση δεν μπορεί πλέον να αποκατασταθεί και να επανέλθει σε λειτουργία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

An oil and gas facility in Ukraine’s Poltava region was hit overnight by Russian ballistic missiles, Naftogaz said. The company described the damage as critical, saying restoration is effectively impossible. pic.twitter.com/Bz8bm6LAAy — Open Source Intel (@Osint613) September 22, 2026

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι οι δυνάμεις του έπληξαν βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς και στόχους στους τομείς καυσίμων, ενέργειας και λιμενικών υποδομών. Ανέφερε επίσης πλήγμα σε διυλιστήριο στο Κρεμεντσούκ.

An oil and gas facility in Ukraine’s Poltava region was hit overnight by Russian ballistic missiles, Naftogaz said. The company described the damage as critical, saying restoration is effectively impossible. pic.twitter.com/Bz8bm6LAAy — Open Source Intel (@Osint613) September 22, 2026

Φωτιές σε Ζιτόμιρ και Οδησσό

Πυρκαγιές ξέσπασαν και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Στη Ζιτόμιρ, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν για δεύτερη φορά πρατήριο καυσίμων στην περιοχή, με το νέο χτύπημα να αφορά εγκατάσταση του δικτύου WOG, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Στην Οδησσό, χτυπήθηκαν αποθηκευτικοί χώροι, ενώ οι επιχειρήσεις των διασωστών δυσκολεύτηκαν από τον κίνδυνο νέων επιθέσεων.

Στην περιφέρεια Κιροβοχράντ αναφέρθηκαν ζημιές σε πολιτικές υποδομές, χωρίς θύματα.

💥 — The #Russian Forces have struck a gas station in the #Zhytomyr region for the second time. This time, a gas station belonging to the #WOG network was hit pic.twitter.com/wwLHjF17xB — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) September 22, 2026

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Οι ρωσικές επιθέσεις, σε συνδυασμό με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε τμήματα των περιφερειών Κιέβου, Βινίτσια, Ντνιπροπετρόφσκ, Ζιτόμιρ, Μικολάιβ, Σούμι και Τσερνίχιβ.

Μόνο στην περιφέρεια του Κιέβου περισσότεροι από 21.000 καταναλωτές παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η νέα νύχτα επιθέσεων άφησε έτσι πίσω της έναν απολογισμό τουλάχιστον οκτώ νεκρών και 37 τραυματιών, από τους εργάτες που βρίσκονταν στη βάρδια τους στο Ντνίπρο μέχρι κατοίκους σπιτιών σε Χάρκοβο, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια.