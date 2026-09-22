Ουκρανία: Διπλό πλήγμα σε ρωσικά διυλιστήρια έως και 1.300 χλμ. από τα σύνορα – Φωτιές σε Ούφα και Σαμάρα

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Δύο μεγάλα ρωσικά διυλιστήρια, στην Ούφα και τη Σαμάρα, έπληξαν οι ουκρανικές δυνάμεις στις 21 Σεπτεμβρίου και τη νύχτα προς τις 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με επιβεβαίωση του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου. Φωτιές καταγράφηκαν και στις δύο εγκαταστάσεις, την ώρα που το Κίεβο συνεχίζει την εκστρατεία πληγμάτων κατά της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, η οποία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα στην παραγωγή και την τροφοδοσία καυσίμων στη Ρωσία.

Στόχος των επιθέσεων ήταν το διυλιστήριο Bashneft-UNPZ στην Ούφα, στη Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, περίπου 1.300 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, καθώς και το διυλιστήριο Kuibyshev στην περιφέρεια της Σαμάρας, σε απόσταση περίπου 910 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι μετά τα πλήγματα καταγράφηκαν πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις, ενώ ανέφερε ότι προϊόντα των δύο διυλιστηρίων χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός προέρχεται από την ουκρανική πλευρά.

Μεγάλη φωτιά στο διυλιστήριο της Σαμάρας

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε ρωσικά και ουκρανικά κανάλια στο Telegram κατέγραψαν μία μεγάλη λάμψη και στη συνέχεια καπνούς και φωτιά στην περιοχή του διυλιστηρίου Kuibyshev.

Το ρωσικό ανεξάρτητο μέσο ASTRA ταυτοποίησε επίσης την εγκατάσταση ως το σημείο της επίθεσης, ενώ κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις πριν ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

Το διυλιστήριο Kuibyshev ανήκει στη ρωσική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft και έχει δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 7 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου ετησίως. Παράγει μεταξύ άλλων βενζίνη, ντίζελ και μαζούτ.

Η εγκατάσταση έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων.

Πλήγμα 1.300 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επίθεση στο Bashneft-UNPZ της Ούφα λόγω της μεγάλης απόστασης από την Ουκρανία.

Το διυλιστήριο βρίσκεται περίπου 1.300 χιλιόμετρα από τα σύνορα, γεγονός που καταδεικνύει την εμβέλεια των ουκρανικών πληγμάτων στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Η συγκεκριμένη μονάδα μπορεί να επεξεργάζεται περίπου 7,5 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου τον χρόνο και παράγει βενζίνη, ντίζελ, μαζούτ, υγραέρια και άλλα πετρελαϊκά προϊόντα.

Ρωσία: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες στη Σαμάρα

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν παράλληλα ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση με drones στην περιφέρεια της Σαμάρας.

Ο περιφερειάρχης Βιατσεσλάβ Φεντορίστσεφ ανέφερε ότι επλήγησαν ιδιωτικές κατοικίες και οχήματα. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορά τις συνέπειες της ευρύτερης επίθεσης στην περιοχή και όχι αποκλειστικά το διυλιστήριο.

Die Lage der Raffinerie Kuibyschew in der Oblast Samara hat sich drastisch verschlechtert; dort breitet sich gerade ein Großbrand aus.

Die Anlage war bereits mehrfach Ziel von Drohnenangriffen,doch dieser Angriff dürfte entweder der massivste oder der erfolgreichste gewesen sein. pic.twitter.com/Tq2BHHKpWs — Andy Schneider (@AndySch64494719) September 22, 2026

Συνεχίζονται τα πλήγματα στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία

Οι νέες επιθέσεις έρχονται μόλις λίγες ημέρες μετά από ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας.

Το διυλιστήριο της Μόσχας σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά από επίθεση με drones στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας που επικαλείται το Reuters. Δύο βασικές μονάδες του συγκροτήματος υπέστησαν ζημιές και οι επισκευές αναμένεται να διαρκέσουν εβδομάδες.

Τα επαναλαμβανόμενα ουκρανικά πλήγματα σε διυλιστήρια έχουν επηρεάσει την παραγωγή καυσίμων στη Ρωσία και έχουν συμβάλει σε περιόδους ελλείψεων και περιορισμών στις εξαγωγές. Η Μόσχα έχει κατά διαστήματα περιορίσει τις εξαγωγές καυσίμων προκειμένου να σταθεροποιήσει την εγχώρια αγορά.

🇺🇦🇷🇺 Ukrainian long-range drones hit the Kuibyshev oil refinery in Russia this morning. Two processing units were knocked out and the plant is burning. pic.twitter.com/hUljDrTvpS — London Baithead (@londonbaithead) September 22, 2026

Στο επίκεντρο το ντίζελ

Η σημασία των επιθέσεων στα ρωσικά διυλιστήρια έχει αυξηθεί και εξαιτίας της έντασης που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.

Οι διεθνείς τιμές του ντίζελ έχουν καταγράψει μεγάλη άνοδο, καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν περιορίσει τη διαθέσιμη δυναμικότητα διύλισης και τις εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών εγκαταστάσεων παραγωγής ντίζελ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις επιδεινώνουν τις διεθνείς ελλείψεις. Την ίδια ώρα, το Κίεβο θεωρεί τα πλήγματα στη ρωσική ενεργειακή υποδομή μέσο άσκησης πίεσης στη Μόσχα.

Οι νέες επιθέσεις στην Ούφα και τη Σαμάρα δείχνουν ότι, παρά τις αμερικανικές πιέσεις, η ουκρανική εκστρατεία κατά της ρωσικής πετρελαϊκής υποδομής συνεχίζεται, με στόχους πλέον εκατοντάδες και σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα μέσα στο ρωσικό έδαφος.