Σπύρος Δρίτσας στον Realfm 97,8 για υπόθεση Μαζωνάκη: Ξετυλίγεται ένα ολόκληρο πλέγμα διαπλοκής και κομπογιαννιτισμού – Πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος

Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκης αναφέρθηκε, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8, ο τομεάρχης Υγείας της ΕΛΑΣ, Σπύρος Δρίτσας, ο οποίος ανέλυσε και τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για φθηνότερα καύσιμα.

Σχετικά με τα καύσιμα ο κ. Δρίτσας υποστήριξε ότι «το θέμα είναι τεράστιο. Ξεκινάμε με μία πολιτική κατεύθυνση από την κυβέρνηση ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει περίπου στα 1,75 ευρώ, το οποίο είναι περίπου 50% ακριβότερο, από αυτό του περσινού Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει για το ελληνικό νοικοκυριό, και ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα και γενικά για τις περιοχές όπου κάνει κρύο, πολύ σημαντικά έξοδα, τα οποία μπορεί να φτάνουν στο ύψος ακόμη και του ενός μισθού. Είναι στα πλαίσια της οικονομικής αφαίμαξης».

Όπως ανέφερε, «εμείς αυτό το οποίο είπαμε και είπε σήμερα ο πρόεδρός μας, Αλέξης Τσίπρας είναι τέσσερα μέτρα, τα οποία τα θεωρούμε μέτρα εξαιρετικά σημαντικά, και είναι στο πλαίσιο της κοινής λογικής. Τα μέτρα αυτά έχουν να κάνουν με τη φορολόγηση των διυλιστηρίων, τα οποία το προηγούμενο εξάμηνο έβγαλαν κέρδος περίπου 1,5 δισ., δηλαδή έχουν φοβερά υπερκέρδη. Δεύτερον, δεν μπορεί να υπάρχουν πλαφόν στα πρατήρια και να γίνονται έλεγχοι, αλλά τα διυλιστήρια να μην έχουν πλαφόν κέρδους.

Το τρίτο έχει να κάνει με τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, που μπορεί να φτάσει στο 13%. Αυτό έχει γίνει στην Ισπανία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο θέμα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, το οποίο από την κυβέρνηση έχουμε ακούσει πράγματα τα οποία δεν αντιστοιχούν σε υπεύθυνη πολιτική στάση. Όταν είχαμε βάλει πριν από πολύ καιρό το θέμα του ΕΦΚ, μας είπαν ότι στην πραγματικότητα υπερασπιζόμαστε αυτούς που έχουν Porsche, Cayenne και τρίλιτρα αυτοκίνητα έτσι ώστε να μην πληρώνουν καύσιμα. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους δεσμεύει και δεν μπορεί να μειώσει τον ΕΦΚ, ενώ υπάρχει δυνατότητα με πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης ο ΕΦΚ να κατέβει στο μισό, δηλαδή να φτάσει στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο, που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν δεν κάνω λάθος αυτά είναι τα νούμερα. Αν δεν κάνω λάθος ο ΕΦΚ είναι στα 70 λεπτά το λίτρο στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη είναι περίπου στα 35-40 λεπτά το λίτρο».

Ο κ. Δρίτσας εξήγησε ότι «πρώτον, τα πιο πολλά μέτρα από αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, το να βάλεις πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Έχουν βγάλει 1.5 δισ. στο προηγούμενο εξάμηνο και πρέπει να φορολογηθούν. Όπως επίσης, το να μειωθεί ο ΕΦΚ έχει και αυτό πολύ συγκεκριμένο δημοσιονομικό κόστος. Η μείωση του ΦΠΑ αυτή τη στιγμή και τα υπόλοιπα μέτρα έχουν δημοσιονομικό κόστος, το οποίο αντιστοιχεί σε μεγέθη, τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπιστούν πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω ότι το πρόβλημα με την κυβέρνηση δεν είναι το δημοσιονομικό κόστος και αν υπάρχει δημοσιονομικό παράθυρο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι αφοσιωμένη σε ημίμετρα, μαθημένη στο να δίνει pass και αδύναμη να συγκρουστεί με τα καρτέλ και με την ακρίβεια, όπως έχει φανεί σε μία σειρά από θέματα. Μόνο που το θέμα των καυσίμων αυτή τη στιγμή έχει ξεφύγει, βασανίζει την ελληνική κοινωνία και η κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να πάρει σοβαρά μέτρα.

Εμείς, λοιπόν, προτείνουμε αυτά τα τέσσερα μέτρα. Μπορεί να διαλέξει οποιοδήποτε από αυτά. Να δοκιμάσει πακέτα μέτρων, ώστε να δούμε πώς θα αποδώσουν. Όμως πρέπει να πούμε ότι το πλαφόν πρέπει να είναι 1,4 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, δεν δικαιολογείται να είναι παραπάνω».

Για την υπόθεση Μαζωνάκη

Σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κ. Δρίτσας υποστήριξε ότι «καταρχάς είναι συγκλονιστική ιστορία. Είναι μια ιστορία που έσκασε στα χέρια του κάθε Έλληνα, έσκασε στην ελληνική κοινωνία, με ένα αγαπημένο πρόσωπο της ελληνικής κοινωνίας να χάνεται, κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί, σε ένα ιατρείο που ασκούσε θεραπείες, τις οποίες από ό,τι ξέρουμε δεν είχε άδεια, και δεν ξέρουμε καν αν ήταν θεραπείες και γύρω από αυτό το τραγικό γεγονός, αρχίζει και ξετυλίγεται ένα ολόκληρο πλέγμα διαπλοκής, κομπογιαννιτισμού, υποτιθέμενων εναλλακτικών θεραπειών που δεν πλασάρονται σαν εναλλακτικές θεραπείες, αλλά σαν βασικές ιατρικές θεραπείες» και πρόσθεσε:

«Αρχίζει σιγά σιγά να ξετυλίγεται όλο το πέπλο της καταστροφής και αποδυνάμωσης των ελεγκτικών μηχανισμών την τελευταία, τουλάχιστον, επταετία, σε βαθμό στον οποίο τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι τρελά. Το 2019, στα πλαίσια της συγκρότησης του επιτελικού κράτους, καταργήθηκαν μία σειρά ελεγκτικών μηχανισμών και ενώ εντάχθηκαν στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι γύρω από το κομμάτι των ιατρείων, των θεραπειών, οικονομικοί έλεγχοι κλπ να πάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό περίπατο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι Ράμπο του χώρου της Υγείας εξαφανίστηκαν ή αποδυναμώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παράλληλα με αυτό όμως, κι αυτό έχει τεράστια σημασία, ενισχύθηκε πάρα πολύ ένα ρεύμα γύρω από την πολιτική του ιατρικού τουρισμού που είναι τελείως άλλο πράγμα από αυτό που συζητάμε, ενίσχυση εναλλακτικών θεραπειών, οι οποίες πουλήθηκαν σαν βασικές θεραπείες που αν δεν αναπτύχθηκε με κεντρική πολιτική επιλογή, που δεν αναπτύχθηκε ως κεντρική πολιτική επιλογή, τουλάχιστον είχε την ανοχή της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει χρηματοδοτήσει συνέδρια τα οποία αναφέρονται σε αντίστοιχες θεραπείες, φαίνεται ότι ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ήταν μπλεγμένος σε αυτές τις ιστορίες, ο υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης εγκαινιάζει και διαφημίζει αντίστοιχα ιατρεία και από εκεί και πέρα και μία σειρά από άλλοι υπουργοί, όπως ο κ. Πλεύρης, φαίνεται να έχει σχέση με τέτοιου τύπου ιατρεία που είναι ένα ερωτηματικό σε τι βαθμό φτάνουν».

«Υπάρχει θέμα πολιτικής ευθύνης» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δρίτσας.

Για την πρόταση της ΕΛΑΣ

«Σίγουρα για εμάς, για την ΕΛΑΣ, για τον τομέα Υγείας η απάντηση είναι σαφής: Πρέπει να φτιαχτεί ξανά ισχυρός εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας, να ξανασυγκροτηθεί και να επανιδρυθεί το ΣΕΥΥΠ, που πρέπει να είναι επαρκώς στελεχωμένος και επιχειρησιακά ανεξάρτητος, για να μπορεί πραγματικά να λειτουργεί. Χρειάζονται συστηματικοί αιφνιδιαστικοί έλεγχοι» τόνισε ο κ. Δρίτσας και συνέχισε λέγοντας:

«Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο μητρώο αδειοδοτημένων δομών και πράξεων και να υπάρχει αυστηρός έλεγχος που έχει τεράστια σημασία. Διαφημίζει ο καθένας ό, τι θέλει. Πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος ιατρικής διαφήμισης και των ισχυρισμών υγείας, ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή τη στιγμή αν μπει κανείς και γκουγκλάρει -καταλαβαίνετε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευαίσθητος, έχει προβλήματα και ψάχνει να βρει θεραπείες- είναι εκτεθειμένος όχι απλά σε παρεμπόριο, είναι πραγματικά εκτεθειμένος σε μάγους».

Πρόσθεσε ότι «πρέπει να υπάρχει από εκεί και πέρα η υποχρεωτική διαφάνεια ως προς την επιστημονική τεκμηρίωση και έχει τεράστια σημασία να καταγραφούν οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και όταν παραβιάζονται οι κανόνες. Εμένα αυτό που με φοβίζει και νομίζω ότι αυτό θα είναι αν μπορεί να βγει κάτι θετικό από αυτή την ιστορία: Το να σταματήσει αυτό το παρεμπόριο και να καταγραφεί πόσοι άνθρωποι είχαν πραγματικά σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ή πόσοι είχαν ίδιο τραγικό τέλος με τον Γιώργο Μαζωνάκη, και το έχω απευθύνει αυτό το ερώτημα και στον Υπουργό Υγείας. Υπάρχει τέτοια καταγραφή; Ξέρουν τι βαθμός επιπλοκών έχει υπάρξει και αν έχουν καταλήξει και άλλα άτομα σε αυτά τα ιατρεία και για λόγους ιδιωτικότητας ή για άλλους λόγους ποτέ δεν εμφανίστηκαν αυτά τα δεδομένα; Άρα λοιπόν χρειάζεται σοβαρός ελεγκτικός μηχανισμός, στελεχωμένος, ανεξάρτητος, έλεγχος διαφήμισης, διαφάνεια στην επιστημονική τεκμηρίωση και καταγραφή των συμβάντων».

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